Fuerte SISMO de magnitud 6.1 remeció ICA HOY, 19 de mayo: ¿Se activa alerta de tsunami?

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo de magnitud 6.1 sacudió Ica este martes 19 de mayo. Tras el movimiento telúrico, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en diálogo con Exitosa, explicó si el temblor activa o no una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Sismo de magnitud 6.1 se sintió en Ica: Detalles del temblor

De acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP dado a conocer en sus redes sociales, un fuerte sismo se sintió al promediar las 12:57 horas de este martes 19 de mayo con una magnitud de 6.1 a 41 km al sur de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de las actividades sísmicas que se registren en territorio nacional, precisó que el movimiento telúrico tuvo un nivel de intensidad grado VI en la escala de Mercalli Modificada. Para mayores detalles de este temblor que sorprendió no solo a los iqueños, sino también a más personas en distintas regiones del país, el presidente del IGP se comunicó con Exitosa.

"El evento tuvo una característica que ha ocurrido a una profundidad de 81 kilómetros es por eso que en la región Ica básicamente la población percibió un sacudimiento fuerte del suelo y luego ya, a mayor distancia, el movimiento fue bastante leve que fue percibido en Lima", indicó Tavera, agregando que el sismo no ha generado mayores daños, solo que la ciudadanía evacuara sus viviendas o centros de trabajo como precaución.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81 km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/rEFyVYLCu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

¿Sismo en Ica activa alerta de tsunami en Perú?

Durante la conversación en el programa 'Exitosa Te Escucha', el presidente del IGP también explicó a la ciudadanía que el sismo de magnitud 6.1 en Ica con epicentro en Ocucaje, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, no genera alerta de tsunami en el litoral peruano debido a que el movimiento fue en tierra.

"(¿Ha sido en tierra verdad y no en la profundidad del océano) Ha sido en tierra a una profundida de 81 kilómetros. (...) No va a haber tsunami, el epicentro está en Continente, no genera tsunami", indicó. Seguidamente, instó a la ciudadanía a mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor intensidad.

Asimismo, tras destacar que Perú se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú también reportó en su cuenta oficial de X que el sismo no genera una alerta de tsunami.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

19-05-26 12:57:51

Magnitud: 6.1 Mw

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Ica

Profundidad: 81.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/zANbhKSQUw — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 19, 2026

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