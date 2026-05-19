Ejecutivo no realizará abono adicional por F-16 antes del cambio de gobierno: "Después vendrán pagos sucesivos"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar atravesó semanas atrás una fuerte crisis luego que se oficializara la adquisición de 12 aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos. En primera instancia, el presidente indicó que la compra se postergaría hasta el ingreso del próximo gobierno, pero a la par del ello el MEF abonó la cuota inicial de 462 millones de dólares que autorizaba la operación.

No habrá ningún otro pago

A propósito de este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, visitó los estudios de Exitosa este martes 19 de mayo. Durante esta charla, el integrante del gabinete fue consultado sobre si la gestión de Balcázar realizaría otro pago por la compra de esta docena de aeronaves.

Según indicó, no habrá ningún otro abono por parte de este gobierno ya que lo único que se hizo semanas atrás fue cumplir con lo ya acordado por el gobierno de José Jerí, además señaló que los demás pago se irán dando con el pasar del tiempo y a cargo del siguiente gobierno.

"No (habrá pago adicional). Los F-16 que se van a adquirir no viene de esta gestión, eso hay que dejarlo claro. Esto viene de gestiones anteriores, la decisión de endeudarse como país para lograr esta adquisición se dio en el año anterior. El presidente Balcázar se ha encontrado la ruta de como se a ejecutar", indicó.

🔴🔵 🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, indicó que el Ejecutivo no realizará ningún pago adicional a la cuota inicial que se destinó para la compra de aviones F-16 a EE.UU. En ese sentido, precisó que, en medida que se adquieran... pic.twitter.com/CVttzlXN8P — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2026

Los 12 aviones llegarán en 5 años

A su vez, el titular del MEF señaló que el contrato indica claramente que los pagos próximos se darán de acuerdo a que la empresa cumpla con el plazo de entrega de las aeronaves. Según precisó, en un lapso de 5 años el país contará con estos 12 aviones de caza que forman parte de un completo plan de modernización de la flota de la Fuerza Aérea del Perú.

"El pago que ya se hizo el mes pasado era básicamente para zanjar la cuota inicial de lo que se había programado este año. Después vendrán pagos sucesivos en la medida que la empresa vaya cumpliendo con las entregas impuestas. Al final de 5 años debemos tener 12 aviones F-16 con todo su equipamiento y capacidad", añadió.

En resumen, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, descartó que este gobierno de José María Balcázar realice un pago adicional por los aviones F-16 Block 70 comprados a Estados Unidos señalando que solo abonaron la cuota inicial de acuerdo a lo que indicaba el contrato.