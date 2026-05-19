Grupo Niche regresa al Festival Internacional Chim Pum Callao después de 25 años para celebrar 190 aniversario del primer puerto

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Después de 25 años, el Grupo Niche, considerada la agrupación salsera número uno de Colombia y una de las más importantes del mundo, regresa al Festival Internacional Chim Pum Callao, el evento más importante y tradicional del primer puerto, en una edición histórica por el 190 aniversario del Callao.

Niche vuelve al Callao

La esperada cita será el sábado 15 de agosto desde las 3:00 p.m. en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, donde miles de salseros podrán disfrutar de una cartelera internacional de primer nivel, encabezada por una de las orquestas más queridas y respetadas de la música latina.

El regreso de Grupo Niche al Festival Chim Pum Callao marca un momento especial para el público chalaco, que volverá a reencontrarse con la agrupación en este emblemático evento después de más de dos décadas. La expectativa crece aún más luego de sus dos funciones completamente sold out en el Gran Teatro Nacional, donde la orquesta reafirmó su enorme vigencia y el fuerte vínculo que mantiene con el público peruano.

Este esperado retorno llega además en un gran momento para la agrupación, que continúa celebrando su legado musical y conectando con nuevas generaciones a través del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, "Si Gustas", un trabajo que refuerza la elegancia, potencia y calidad salsera que han convertido a Grupo Niche en una verdadera institución de la música latina.

Grupo Niche será parte del tradicional Festival Chim Pum Callao.

El Festival Internacional Chim Pum Callao es patrocinado por la Municipalidad del Callao, encabezada por su alcalde César Pérez, y cuenta con la producción de Tropimusic, empresa encargada de llevar adelante esta gran celebración musical por los 190 años del primer puerto.

Junto a grandes artistas

Esta edición reunirá a grandes figuras internacionales de la salsa en una jornada pensada para celebrar la identidad, la música y el orgullo chalaco. Además de Grupo Niche, la cartelera contará con la participación de Adolescentes Orquesta, Willie González, Viti Ruiz en homenaje a Frankie Ruiz, Nino Segarra y Moncho Rivera, junto a orquestas nacionales invitadas que completarán una tarde y noche cargada de clásicos, sabor y mucha salsa.

El regreso de Niche al Festival Chim Pum Callao no solo representa un concierto más, sino el reencuentro de una de las orquestas más importantes del mundo con uno de los escenarios salseros más representativos del Perú. Temas como Cali Pachanguero, Una aventura, Gotas de lluvia, Sin sentimiento, Algo que se quede, Nuestro sueño y muchos más prometen hacer vibrar a miles de asistentes en una celebración que quedará marcada en la memoria del público chalaco.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa especial será únicamente el 20 y 21 de mayo, con precios de preventa y con cualquier medio de pago.

El regreso más esperado ya tiene escenario: sábado 15 de agosto, 3:00 p.m., Estadio Campolo Alcalde de La Perla. El Callao celebra sus 190 años con salsa de primer nivel y con el regreso histórico de Grupo Niche después de 25 años.