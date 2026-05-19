Neymar le hace EMOTIVA promesa a Raphinha entre LÁGRIMAS en una videollamada tras su convocatoria

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección de Brasil confirmó este lunes su lista final de 26 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que una de las principales noticias fue el regreso de Neymar.

El delantero de Santos volverá a representar a la "Canarinha" en una el máximo torneo de selecciones y sumará su cuarta participación mundialista tras haber estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Una videollamada y una promesa con sabor a gloria

El regreso de Neymar Jr. a la "Canarinha" no solo desató la locura en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro (donde su nombre fue el más ovacionado durante el anuncio de la lista oficial), sino que también provocó una emotiva reacción en la intimidad del plantel.

Apenas se confirmó su convocatoria, el "10" recibió una videollamada de felicitación por parte de Raphinha, uno de los referentes que más había presionado internamente para su vuelta. En medio de la euforia, el atacante del Barcelona le transmitió su total confianza, recibiendo una respuesta que ya ilusiona a todo un país.

"¡Vamos, caraj! Gracias, 'Rapha', te quiero. Todo va a salir bien y vamos a ganar esa Copa del Mundo"*, juró el astro brasileño, visiblemente conmovido.

Este llamado representa un verdadero renacer para el "Príncipe", quien no había sido considerado por Carlo Ancelotti desde que el estratega italiano asumió el banquillo de Brasil hace un año.

Tras casi tres años de ausencia en el seleccionado, Neymar vuelve con la mira puesta en el Grupo C de la cita mundialista, donde la verdeamarela medirá fuerzas contra Marruecos, Escocia y Haití. El ansiado debut de este nuevo proceso, con el histórico '10' a la cabeza, está programado para el sábado 13 de junio frente al conjunto africano.

🥺🇧🇷 Raphinha videocalled Neymar Jr who was in tears after being called up for the World Cup.



"We're together, Rapha... we are gonna 𝐖𝐈𝐍 this!" 🏆



🎥 Neymar Jr channel on YouTube pic.twitter.com/zzoa0wkA1A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

La conmovedora reacción de Neymar al ser convocado

El delantero Neymar Jr. explotó de alegría tras ser convocado entre los 26 convocados por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para jugar el Mundial de 2026. Hinchas, futbolistas y exjugadores vienen celebrando la presencia del astro brasileño en nómina para la Copa del Mundo.

Sin embargo, minutos después, se reveló la conmovedora reacción del jugador, quien no pudo ocultar su emoción al ser considerado por la "Verdeamarela" con miras al torneo más importante de selecciones.

El delantero irrumpió en una transmisión en vivo del canal de YouTube "MadHouse TV", mientras su amigo e influencer, Cris Guedes, grababa con su celular, en el momento en que Ancelotti anunció su nombre.

😅 LA REACCIÓN DE NEYMAR LUEGO DE SER CONVOCADO AL MUNDIAL 2026 🏆



📌 El brasileño festejó con todo tras conocerse que Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista para la Copa del Mundopic.twitter.com/jGECMVaQOt — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 18, 2026

A sus 34 años, Neymar tendrá una nueva oportunidad de buscar el título mundial con Brasil, selección que intentará conquistar la sexta Copa del Mundo de su historia. Hasta ahora, el mejor resultado del delantero en un Mundial fue el cuarto lugar conseguido en Brasil 2014, competencia celebrada en territorio brasileño. Posteriormente, la escuadra sudamericana fue eliminada en los cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.