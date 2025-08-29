¿Hasta cuándo durará el frío en Lima? Senamhi revela cuando terminará el invierno

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa, de ligera a moderada intensidad.

Según el Aviso Meteorológico N.° 302, de fecha 27 de agosto, este fenómeno viene generando llovizna durante la madrugada y primeras horas de la mañana en varios distritos de Lima Metropolitana.

Fin de semana frío en Lima

En entrevista con la Agencia Andina, la ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, indicó que lo más probable, es que las condiciones del invierno se mantengan así hasta lo que resta de la presente estación en la capital.

"En los últimos días de agosto habrá prevalencia de las condiciones de nubosidad, especialmente en el litoral, sin descartar que en distritos de Lima norte (Carabayllo, Comas, etc.) y de Lima este (La Molina, Santa Anita, etc.) se presente brillo solar, principalmente hacia la tarde", sostuvo.

En esa línea, advirtió que del 29 al 31 de agosto, se esperan valores diurnos entre los 16 y 20° C , habiendo altas concentraciones de humedad y sensación de frío al amanecer.

Cabe señalar que, este viernes 29 se reportó el día más frío del año en Lima y Callao. De acuerdo con la entidad, la estación ubicada en el aeropuerto registró una temperatura máxima de 17.2°C. Asimismo, estaciones en Lima este y Lima centro registraron 16.1 °C y 15.9 °C respectivamente.

#ElDato #Senamhi #Minam Lima y Callao reportaron el día más frío en lo que va del año. Estación ubicada en el aeropuerto registró temperatura máxima de 17.2°C, este 28 de agosto. Asimismo, estaciones en Lima este y Lima centro registraron 16.1 °C y 15.9 °C respectivamente. pic.twitter.com/hHEXA8d28b — Senamhi (@Senamhiperu) August 29, 2025

¿Cómo estará el clima en septiembre?

La especialista indicó que, entre el 1 y el 2 de septiembre se podría registrar brillo solar en Lima Metropolitana; sin embargo, entre el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, e incluso el sábado 6 se espera un deterioro del clima debido a la presencia de un Anticiclón del Pacífico Sur más intenso, el cual provocará condiciones frías y vientos en Lima y Callao.

Agregó, que, durante los días domingo 7 y lunes 8 de setiembre, se presentará más prevalencia de brillo solar. Indicó, además, que la estación de la primavera empezará oficialmente en el país este 22 de septiembre.

La institución adscrita al Ministerio del Ambiente recomienda una vez más a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

De esta manera, la especialista del Senamhi explica hasta cuándo se sentirá el frío en Lima y cuándo empezará la primavera.