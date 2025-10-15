Heridos y detenidos en protestas de la 'Generación Z': Ternas intervienen a manifestantes

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Varios heridos fueron reportados durante las protestas registradas este miércoles 15 de octubre por el grupo 'Generación Z', en el Cercado de Lima, en los alrededores del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, ubicados en la avenida Abancay, a pocos metros del Congreso de la República.

La situación se tornó violenta cuando agentes del grupo Terna intervinieron a ciudadanos en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional.

Según reportes de Exitosa, personas heridas fueron evacuadas en ambulancias policiales, aunque testigos indicaron que algunas de estas unidades trasladaban a individuos vestidos de civil.

Cuando se consultó a los efectivos por esta situación, evitaron dar declaraciones, aunque uno de ellos habría señalado que se trataba de un "colega", lo que sugiere que podrían ser policías infiltrados en la marcha que resultaron lesionados.

Policías de civil detuvieron a manifestantes

Previo al traslado de los heridos, agentes vestidos de civil realizaron detenciones en plena avenida Abancay. En las imágenes registradas se observa a un ciudadano con el rostro ensangrentado, aparentemente tras ser reducido por estos efectivos.

Varios manifestantes cuestionaron a los agentes por detener personas sin portar uniforme ni identificación visible, lo que generó reclamos e indignación entre los presentes.

Los testigos señalaron que estos efectivos serían parte del grupo Terna o policías externos, quienes actuaron de forma discreta dentro de la movilización antes de intervenir.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la cantidad de detenidos o el número de personas heridas durante los enfrentamientos.

Caos vehicular y maniobras peligrosas en Abancay

Durante los disturbios, se observó un intenso desplazamiento de patrulleros y motocicletas policiales a alta velocidad por la avenida Abancay.

Los vehículos no respetaban los semáforos ni el sentido del tránsito, circulando en dirección contraria para intentar controlar la situación, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Periodistas en el lugar alertaron que este tipo de maniobras podría provocar accidentes debido a la velocidad y el desorden con que los vehículos policiales se desplazaban.

Se hizo un llamado a los altos mandos de la Policía Nacional para que se garantice el cumplimiento de las normas de tránsito, incluso en situaciones de emergencia, a fin de evitar nuevas tragedias en medio de las protestas.

En conclusión, las manifestaciones en el Cercado de Lima dejaron un panorama de heridos, detenciones y caos en las vías, mientras las autoridades aún no brindan información oficial sobre lo ocurrido.

La tensión continúa en el Centro de Lima con la protesta de la 'Generación Z', y la ciudadanía exige transparencia en las acciones policiales y respeto por los derechos de los manifestantes.