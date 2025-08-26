Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 31 de agosto en el litoral peruano

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 39-25 de la DHN, de fecha 25 de agosto del 2025, este fenómeno estará presente hasta este domingo 31 de agosto. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Oleajes hasta el 31 de agosto.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de moderada intensidad descenderá a nivel ligero la tarde del 26 de agosto, presentando condiciones normales desde el miércoles 27, posteriormente, arribará oleaje ligero desde la madrugada del viernes 29 de agosto.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), persistirá el oleaje de moderada intensidad, decreciendo a ligero en la mañana del martes 26, presentando condiciones normales desde el miércoles 27, asimismo, se presentará oleaje ligero del suroeste desde la mañana del viernes 29.

Con referente al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, continuará el oleaje de moderada intensidad hasta el martes 26, descendiendo a nivel ligero durante la mañana del miércoles 27, presentando condiciones normales desde el jueves 28, posteriormente se reportará oleaje ligero desde la madrugada del viernes 29 de agosto.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona a Ilo, el oleaje de moderada intensidad persistirá todo el día del martes 26, decreciendo a ligero por la noche, presentando condiciones normales desde el jueves 28, del mismo modo, arribará oleaje ligero desde la madrugada del viernes 29 de agosto.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos.