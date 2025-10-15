José Jerí llega a zona de manifestaciones ciudadanas para inspeccionar a los policías heridos

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, se trasladó hacia la zona de manifestaciones ciudadanas durante la noche de este miércoles para inspeccionar a los policías que resultaron heridos durante la marcha nacional de este 15 de octubre.

Jerí se traslada hacia la zona de manifestaciones

Alrededor de las 9:40 de la noche, el presidente de la República caminó en las intersecciones del jirón Junín con la avenida Abancay en dirección hacia el Congreso de la República donde se encontraba un contingente policial resguardando a parte de los policías heridos

El jefe de Estado se encontraba acompañado de un equipo policial que cuidaba sus pasos por la transitada vía que, en el momento, se encontraba sin la presencia de manifestantes en comparación de la media tarde.

José Jerí fue acompañado por efectivos policiales

Al cruzar la avenida Abancay, el presidente se trasladó hacia una ambulancia que albergaba a los efectivos policiales heridos. Según la última información oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), se elevaron a 15 policías que resultaron heridos frente a las manifestaciones.

#PNPInforma 🚨| Ampliando la información previamente comunicada, el número de efectivos policiales heridos durante las manifestaciones en el centro de Lima se ha elevado de cinco a quince.

Todos reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.



Se viene verificando las... pic.twitter.com/B5czWhECPs — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Noticia en desarrollo...