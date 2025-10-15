Premier Álvarez debe tener cuidado y no estigmatizar las protestas, señala Guido Bellido

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el congresista Guido Bellido indicó que el premier Ernesto Álvarez debe tener más cuidado al emitir sus opiniones sobre las protestas ciudadanas. "No puedes acusar de terrorista o estigmatizar", expresó.

Bellido se pronuncia sobre premier Álvarez

El parlamentario dio su punto de vista sobre el nuevo gabinete ministerial específicamente sobre lo qué opina del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

"Lo que sí es importante en Ernesto Álvarez hay que ver si alguien tiene la posibilidad de asumir y de representar a los 33 millones de peruanos, tiene que tener mucho cuidado con su lenguaje, con las posturas y comentarios. Tú no puedes llamar a cualquier persona, sin tener pruebas, de acusar de terrorista o de estigmatizar", aseveró Bellido Ugarte.

Bajo esa premisa, consideró que eso "no es una buena señal". "Creo que ahí debieron tener mayor filtro, desde mi punto de vista", agregó el legislador.

Además, respondió a la pregunta si es que desde la bancada de Podemos Perú darán o no el voto de confianza al reciente juramentado gabinete ministerial.

"Lo que se ha determinado en Podemos hasta el estadío antes o hasta el momento de la votación de la censura que se ha determinado por una votación en abstención, no queremos ni al otro lado, ni al otro lado. A partir de este estadío tienen el plazo de 30 días para, obviamente, presentar su plan de Gobierno", puntualizó.

El derecho de la ciudadanía a manifestarse

En otro momento, Guido Bellidos se refirió sobre las manifestaciones en contra de lo que hizo el Congreso de la República por colocar a José Jerí como presidente de la República.

"Concretamente la población tiene todo el derecho de poder manifestarse y de poder expresar sus opiniones. Está garantizado por la Constitución y tiene que cumplirse eso cuando uno quiere manifestarse", refirió.

Sin embargo, enfatizó que cuando alguien "va más allá de una manifestación debidamente establecida", existen "los procedimientos para que la Policía deba cumplir esos procedimientos".

"En ese marco no debe haber afectación ni ventaja alguna, sobre todo, de la Policía, porque ya vivimos de eso. Creo que el Gobierno no puede volver a utilizar mecanismos que no estén establecidos debidamente", manifestó el congresista Bellido.

