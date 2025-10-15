Marcha nacional del 15 de octubre: ATU cierra temporalmente estaciones del Metropolitano y desvío de Corredores

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado cambios en los medios de transporte público como el Metropolitano, Corredor Morado y Corredor Rojo por la marcha nacional del 15 de octubre.

Cierre temporal de estaciones del Metropolitano

Debido a la marcha nacional, la ATU ha anunciado el cierre temporal de las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla del Metropolitano debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima.

A partir de las 4:00 de la tarde inició la congregación de manifestantes, colectivos y gremios que se reunieron en la Plaza San Martín y Dos de Mayo. Al inicio las manifestaciones se encaminaban pacíficamente, sin embargo, con el inicio de protestas más violentas, se ha implementado un cambio de rutas y desvíos.

Por ello, la ruta C del Metropolitano operará solo hasta la Estación Central, y la ruta A circula por av. Alfonso Ugarte, con parada en Quilca en ambos sentidos.

#ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, se cierran temporalmente las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla. pic.twitter.com/8zj9USxC37 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 15, 2025

Desvío de rutas de corredor morado

Por su parte, el Corredor Morado ha implementado un plan de desvío de tres rutas: 404, 405 y 406 tras la presencia de manifestantes en la avenida Abancay y el cierre del puente Ricardo Palma y jirón Huanta.

La ATU indicó que las tres rutas desviarán su recorrido por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega en ambos sentidos. De esta manera, se prevé seguir con las rutas en paralelo al desarrollo de la marcha.

#ATUInforma | Por presencia de manifestantes en la av. Abancay y cierre del puente Ricardo Palma y jr. Huanta, las rutas 404, 405 y 406 del corredor Morado desvían su recorrido por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega en ambos sentidos. pic.twitter.com/zJX2JMqzAa — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 15, 2025

Desvío de rutas de Corredor Rojo y AeroDirecto

Debido a la extensión de la marcha, el Corredor Rojo también presentó desvíos en sus rutas 206 y 209 por el impedimento de pase en la avenida Universitaria en el distrito de San Miguel.

Las rutas 206 y 209 se desvían por las avenidas La Marina, Riva Agüero y Venezuela, con dirección al Centro de Lima.

Por su parte, la ruta AeroDirecto Centro recorta su recorrido y tendrá como paradero inicial y final la Plaza Dos de Mayo, según las últimas actualizaciones de la ATU.

Toda el plan de desvío y cambio de rutas dada por el organismo de transporte continuará informando ante nuevos cambios. Hasta el momento, se han implementado estos cambios con el motivo de continuar el servicio en paralelo a la marcha nacional del 15 de octubre.