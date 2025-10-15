Marcha nacional del 15 de octubre: Ciudadanos protestan contra presidente Jerí y el Congreso

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 15 de octubre se viene desarrollando una marcha nacional en el que los ciudadanos de Lima y otros departamentos del país levantan su voz de protesta contra el presidente de la República José Jerí y el Congreso de la República.

Manifestación multitudinaria

Desde tempranas horas de la tarde un centenar de personas se congregaron en la plaza Dos de Mayo, entre ellos diversos estudiantes de universidades con pancartas y arengas de protesta.

Mientras que otros ciudadanos se reunieron en la plaza San Martín y partieron con dirección a la avenida Abancay. Ellos buscaron llegar a exteriores del Congreso de la República para expresar su rechazo al gobierno de turno.

Cabe resaltar que, a esta jornada de manifestación multitudinaria se sumó el colectivo 'Generación Z' ante su presencia un contingente policial resguarda las inmediaciones del Parlamento.

Amago de incendio y bombas lacrimógenas

En la cuadra 3 de la avenida Abancay los manifestantes forzaron dos cercos de rejas que resguardan el perímetro del Congreso de la República para evitar cualquier contratiempo que se suscite. Ante ello los efectivos policiales intentaron poner orden y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Además, un amago de incendio se registró en medio de un enfrentamiento entre protestantes y efectivos policiales.

También, en el jirón Miró Quesada se registraron lanzamientos de pirotécnicos y fuegos artifciales por parte de un grupo de manifestantes, la Policía Nacional los reprimieron con una gran cantidad de bombas lacrimógenas.

Producto de la situación, algunas personas han resultado heridas por la inhalación de los gases tóxicos, ellas fueron socorridas por paramédicos. Algunos manifestantes incendiaron cartones y cajas.

La situación se agudizó justo a la altura de la Biblioteca Nacional cuand policías y manifestantes se enfrentaron con bombas y piedras, palos y objetos contundentes.

Por su parte, negocios, restaurantes y comercios ubicados a lo largo de la avenida Abancay cerraron por precaución. En el Mercado Central también hay un desorden

Asociaciones culturales, barristas y universitarios protestan

Las protestas contra el gobierno han comenzado a agudizarse. Desde la Av. Abancay, se registró la presencia de un gran número de universitarios y colectivos culturales. Además, se observó a un grupo de barristas de la 'U' portando bengalas.