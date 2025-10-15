RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Crisis en la capital

49 policías heridos y ocho detenidos tras las protestas de la 'Generación Z' en el Cercado de Lima

El presidente José Jerí confirmó que 49 agentes fueron trasladados al Hospital Policial, fuera de peligro, mientras ocho manifestantes fueron detenidos por participar en los disturbios registrados en la av. Abancay.

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/10/2025

Durante las protestas registradas hoy en el centro de Lima, más de 40 policías resultaron heridos mientras cumplían con su deber de mantener el orden público.

Según el reporte oficial brindado por el presidente de la República, José Jerí, 38 efectivos fueron trasladados al Hospital Policial, donde se encuentran fuera de peligro, y el resto recibió atención médica en ambulancias desplegadas en la zona.

El Gobierno condenó la violencia desmedida ejercida por un grupo de manifestantes, señalando que este tipo de acciones desnaturaliza el legítimo derecho a la protesta pacífica.

Además, las autoridades enfatizaron que atentar contra la Policía es atentar contra la seguridad de todos los peruanos, reafirmando su respaldo a los agentes que resultaron lesionados.

Enfrentamientos y caos en la avenida Abancay

Los incidentes se registraron en los alrededores del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República, en plena avenida Abancay, donde se desarrollaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Durante los disturbios, agentes del grupo Terna intervinieron a manifestantes, mientras ambulancias policiales evacuaban a heridos que se encontraban en la vía pública.

Entre los atendidos había personas vestidas de civil, que según fuentes policiales, serían efectivos encubiertos agredidos durante la protesta.

En medio de los enfrentamientos, ciudadanos fueron detenidos por policías de civil, lo que generó reclamos por parte de los asistentes, quienes pedían identificación y transparencia en los operativos.

Asimismo, se registró el traslado de varios lesionados en ambulancias de la PNP, mientras patrulleros y motocicletas se desplazaban a gran velocidad por la zona, incluso en sentido contrario, lo que puso en riesgo la seguridad vial.

Ocho personas fueron detenidas y se garantiza atención médica

El Ministerio del Interior confirmó que ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en los disturbios ocurridos durante las protestas.
Estas personas fueron trasladadas a dependencias policiales para las investigaciones correspondientes, en cumplimiento de la ley.

Las autoridades señalaron que 38 personas afectadas, entre civiles y policías, reciben atención médica y asistencia legal, mientras el Estado monitorea de cerca la evolución de los heridos.

"Seguiremos atentos a garantizar que todas las personas afectadas reciban la atención médica debida", expresó el pronunciamiento oficial.

El Gobierno también exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a restablecer el orden público evitando caer en provocaciones, advirtiendo que un grupo minoritario pretende generar una sensación de convulsión social.

En conclusión, la jornada de protestas de la 'Generación Z' en el Cercado de Lima dejó más de 40 policías heridos y ocho detenidos, en un clima de tensión, enfrentamientos y caos en la vía pública.

