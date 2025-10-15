José Jerí se pronuncia ante las protestas: "No permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las protestas que se desarrollan en el Centro de Lima, el presidente de la República, José Jerí se pronunció a través de las redes sociales y dejó un mensaje claro. Aprueba las manifestaciones, pero condena que un grupo de infiltrados pretenda hacer su reclamo con violencia, por lo que identificarán a los responsables.

No respalda actos vandálicos

El mandatario compartió a través de su cuenta de X un mensaje acompañado de un video de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la que se aprecia a unos manifestantes amedrentando a un hombre que va en un auto. Por tal motivo, expresó su negatividad contra esto, al mismo tiempo que acepta el reclamo de la ciudadanía.

"La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino", manifestó el presidente Jerí.

— José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Complementó su mensaje precisando que las cámaras de seguridad ubicadas en varios puntos del Centro Histórico están vigilando las incidencias de las manifestaciones ciudadanas, por lo que la tecnología logrará captar a los infiltrados. "Nuestras cámaras y las de la MML están transmitiendo en vivo todo".

MML al tanto de lo que ocurre en las protestas

Para identificar a las personas que pretendan realizar actos vandálicos durante las movilizaciones, la MML ha dispuesto el servicio de sus cámaras de libre acceso para que se pueda ver en vivo el desarrollo de las actividades. Esto es un trabajo coordinado con el Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La comuna limeña anunció que se han dispuesto de 444 videocámaras y drones que los efectivos podrán acceder en tiempo real a las grabaciones para captar a presuntos transgresores de la ley. El Alcalde Renzo Reggiardio se reunió con el jefe de Estado, el jefe de la Policía, Oscar Arriola y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio para coordinar las acciones.

El alcalde de Lima recibió al presidente José Jerí en el Palacio Municipal. Se puso a disposición de la Policía Nacional el sistema de videovigilancia con 444 cámaras y drones, para garantizar una respuesta rápida", manifiesta la publicación en redes.

¡Por una ciudad más segura y ordenada!



— Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 16, 2025

