Manifestaciones en todo el Perú

Marcha nacional del 15 de octubre: Así se vivió la jornada de protestas en las regiones del país

Manifestaciones desde Tacna, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Moquegua y otras regiones, expresan su rechazo hacia el gobierno de transición de José Jerí. Además, continúa la desconfianza hacia el Congreso de la República.

Así se vivió la marcha nacional en regiones
15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/10/2025

La marcha nacional del 15 de octubre viene congregando manifestaciones alrededor de todo el territorio peruano. Desde horas de la tarde, protestantes desde Tacna, Chilclayo, Arequipa y otras regiones exigen la salida de Jerí y continúan rechazando las acciones políticas del Congreso.

Manifestaciones en contra del gobierno y Congreso

Con carteles como "No queremos más corrupción", "Ya no más mediocridad parlamentaria" manifestantes de Tacna salieron por las principales calles partiendo desde la Plaza Zela hacia la avenida general Varela. 

En la manifestación se observó jóvenes y adultos que se congregaron para elevar su voz de protesta en contra del accionar del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Estudiantes de la Universidad Jorge Basadre, la Universidad Privada de Tacna y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se congregaron durante la marcha en Tacna.

Entre algunos pedidos se encuentran el cambio de la Mesa Directiva, exigencias por seguridad ciudadana y mejoras en la región Tacna. Enfrentar el crimen organizado de mafias y su relación con la política es un pedido reiterativo alrededor de todo el país.

Desde la 5:00 p.m. en la región Lambayeque también se manifestaron en contra del mandatario Jerí. La concentración se dio en el Parque Obrero, donde también se contó con la presencia del Sutep y otras organizaciones civiles.

Se presentó un actividad artística en contra de ciertas bancadas políticas que generan desconfianza en la población. Jóvenes encabezaron la presentación durante el recorrido. 

Arequipa no fue la excepción durante la manifestación convocada para este 15 de octubre. Un reportero de Exitosa, en Arequipa, fue agredido por la Policía mientras se desarrollaba la marcha nacional. El hecho se reportó alrededor de las 9:00 p.m.

Al intentar ingresar a la Plaza de Armas, varios manifestantes resultaron heridos con varas por agentes de la PNP. El periodista de Exitosa fue atendido por las ambulancias ubicadas en el centro de la ciudad que también atendieron a los manifestantes agraviados.

