Reciben atención médica

Marcha nacional del 15 de octubre: Policías resultaron heridos tras manifestaciones en el Centro de Lima

La PNP comunicó que al menos 15 efectivos policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos con manifestantes en la marcha nacional del 15 de octubre.

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/10/2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que tras las manifestaciones sociales de este 15 de octubre, al menos 15 policías resultaron heridos durante la protestas en Cercado de Lima.

Policías heridos durante la marcha

A través de su cuenta oficial en X, la PNP indicó que los efectivos policiales pertenecen a la Unidad de Servicios Especiales que tras las manifestaciones han resultado heridos.

"Lamentamos informar que cinco efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones registradas hoy en el centro de Lima", publicó en X.

Los agentes han sido trasladados hacia el Hospital Central de la PNP y en el Hospital Augusto B. Leguía donde vendrían recibiendo atención médica. En la publicación se adjuntó un video que registra el momento cuando un efectivo policial resulta herido a la altura del ojo izquierdo. El hecho habría sucedido en la intersección de la avenida Abancay cruce con el Parque Universitario.

Antes del inicio de las manifestaciones de violencia, la PNP indicó que se ha implementado un sistema de videovigilancia para monitorear el desarrollo de la marcha. Con ello, la institución policial busca identificar eventualidades dentro de la manifestación.

Detienen a tres personas

Según la información policial, hasta el momento se han detenido a tres personas por alteración del orden público. Las personas intervenidas se encuentran en la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes.

Un gran número de manifestantes continúan protestando en el Centro de Lima contra el gobierno de José Jerí y el Congreso de la República. 

 

