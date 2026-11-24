24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol sudamericano proyecta modificaciones estructurales en sus competencias oficiales con miras a los próximos ciclos internacionales, tomando como referencia los modelos aplicados en Europa. Dentro de esta reconfiguración, que también alcanzaría a las Eliminatorias sudamericanas, la Copa América 2028 apunta a disputarse nuevamente en Estados Unidos con un formato ampliado que integrará a un mayor número de selecciones.

Estados Unidos como sede y calendario para 2028

De acuerdo con lo reportado por el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, de Win Sports, durante la jornada deportiva del 23 de noviembre, las próximas ediciones de la Copa América tienen previsto realizarse de manera continua en territorio estadounidense.

Posteriormente, el periodista argentino Gastón Edul, de la cadena TyC Sports, respaldó esta versión y precisó las fechas tentativas para la siguiente edición del certamen. Según la información difundida, el torneo se desarrollará entre los meses de junio y julio de 2028, manteniendo la ventana habitual del calendario internacional.

Confirmado: La Copa América 2028 se vuelve a jugar en Estados Unidos. La sede ya está establecida. El formato incluiría equipos de CONCACAF para hacer un torneo más largo. Va a ser en junio y julio de 2028. https://t.co/s74tKuOvsQ — Gastón Edul (@gastonedul) November 24, 2026

Edul detalló a través de su cuenta oficial en la red social X que la sede estadounidense ya se encuentra establecida para albergar la competencia continental. Con esta designación, Estados Unidos repetirá como anfitrión del campeonato de selecciones más antiguo del mundo tras haber recibido la edición de 2024.

La consolidación de este escenario forma parte de una estrategia orientada a maximizar los ingresos comerciales y de taquilla del certamen. De esta manera, la organización busca asegurar infraestructura logística estable para un torneo de mayor duración y alcance geográfico.

Nuevo formato con Concacaf y antecedentes en el torneo

El cambio principal en la estructura de la Copa América 2028 radicará en la ampliación del cupo de participantes mediante la inclusión de selecciones pertenecientes a la Concacaf. Esta integración permitirá configurar un campeonato más extenso en calendario y número de encuentros oficiales respecto a las ediciones tradicionales de diez equipos.

Debido al incremento en la cantidad de delegaciones clasificadas, el sistema de competición incorporará una instancia adicional de eliminación directa antes de los cuartos de final. Con ello, el torneo pasará a disputar una ronda de octavos de final para definir a los cuadros que avancen en la llave por el título.

Ante el inminente retorno de los representativos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los registros históricos del certamen vuelven a cobrar relevancia en cuanto al desempeño de los invitados. Hasta la fecha, ninguna selección afiliada a la Concacaf ha logrado consagrarse campeona de la Copa América.

La participación más destacada de un combinado de dicha confederación corresponde a México, que alcanzó la final en dos oportunidades a lo largo de su historial en el torneo. El conjunto norteamericano obtuvo el subcampeonato en la edición de Ecuador 1993 y repitió dicha instancia en Colombia 2001.

En ese sentido, la Copa América 2028 apunta a consolidar un modelo conjunto entre Conmebol y Concacaf en territorio estadounidense, ampliando su número de participantes y redefiniendo su estructura competitiva de cara al próximo ciclo internacional.