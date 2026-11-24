24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes anunció el cronograma de venta de entradas para enfrentar a Sport Huancayo por la semifinal de vuelta de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental, donde se definirá al equipo que enfrentará a Alianza Lima por el título nacional.

Antes de ese compromiso, ambos conjuntos jugarán el partido de ida el domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. Los cremas cerrarán la eliminatoria como locales y habilitarán la compra de boletos de manera progresiva, según la categoría de sus aficionados.

¿Cuál es el cronograma de venta de entradas?

Las cuatro fases comenzarán al mediodía de la fecha correspondiente. La disponibilidad estará sujeta al stock de localidades habilitado para el encuentro:

Martes 24 de noviembre: Socios cremas y adherentes con número de registro del 1 al 30.000, al día en sus pagos (desde las 12:00 p.m.)

Martes 25 de noviembre: Socios cremas y adherentes con número de registro superior al 30.000, al día en sus pagos (desde las 12:00 p.m.)

Jueves 26 de noviembre: Abonados cremas del Torneo Clausura (desde las 12:00 p.m.)

Viernes 27 de noviembre: Público general (desde las 12:00 p.m.)

Ⓤ𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 💛❤️ Anunciamos el cronograma de venta para nuestro partido ante Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026. 🎟️ Entradas disponibles desde mañana en @teleticketperu. #ConLaUSiempre https://t.co/qv6uWgfRAs — Universitario (@Universitario) November 24, 2026

El cronograma reserva las primeras dos jornadas para los socios y adherentes. En ambos casos, será necesario no mantener deudas con la institución para acceder a la compra durante la etapa correspondiente.

¿Dónde se podrán comprar los boletos?

La comercialización se realizará exclusivamente mediante Teleticket, señalado como el único canal oficial de venta para este partido. Las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que la apertura de la venta general dependerá de las localidades restantes.

La información revisada detalla las fechas y condiciones de acceso a cada fase, pero no incluye los precios de las entradas por tribuna. Por ello, no corresponde atribuir tarifas a las distintas ubicaciones del Monumental.

Una semifinal para definir al rival de Alianza Lima

Universitario y Sport Huancayo resolverán su clasificación en una serie de ida y vuelta. El primer encuentro se jugará en Huancayo y la definición tendrá lugar en Lima cinco días después. El ganador avanzará a la final de la Liga 1 2026, instancia en la que ya espera Alianza Lima.