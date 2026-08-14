Ventanilla: Mujer embarazada es asesinada a balazos frente su madre en la zona de Pachacútec

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Crimen en Ventanilla. Una mujer embarazada, identificada como Katherine Amalia Pachas (20) fue asesinada a balazos frente a su propia madre en la zona de Pachacútec. Víctima tenía casi cuatro meses de gestación.

El suceso ocurrió a tempranas horas de la mañana cuando ambas mujeres se dirigían a su centro de labores. Vecinos señalaron que el autor del crimen sería un hombre encapuchado vestido completamente de negro.

Testimonio de una vecina

Una de las residentes, quien presenció el homicidio desde el interior de su vivienda, brindó detalles sobre la víctima y lo ocurrido.

"Yo me levanto rápido y asustada, comenzó a gritar la vecina y pidió auxilio. Ella ya iba a tener a su bebé, me acuerdo que se acercó muy emocionada para decirme que no me olvide de ella en la en Navida, estaba muy feliz ella. ¿Quién la habrá querido matar?", afirmó.

El hecho ha causado conmoción y temor entre los vecinos en la zona de Pachacútec. Una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del lugar habría registrado el accionar delictivo. Las imágenes ya se encuentran en manos de la Policía Nacional para contribuir con las investigaciones.

Asimismo, personal de peritos acudió al lugar exacto del asesinato para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Declaraciones de la imagen paterna

La figura paterna de la víctima, el señor identificado como "Alexis", mencionó que Katherine no sostenía pleitos con alguna persona, por alguna represalia, y tambien aseguró que no desconfían de su actual pareja, el padre del niño que esperaba la fallecida.

"Ella ya llevaba su tiempo con este chico, 2 o 3 años. No sospechamos de nadie. No creo que sea extorsión porque no tengo ni movilidad ni negocios. Como todo padre o familiar, espero que haya justicia, que encuentren a quienes la asesinaron", sostuvo.

Personal encargado encontró más de 10 casquillos de bala

Terrible crimen en Ventanillas. Katherine Amalia Pachas (20), una mujer con casi cuatro meses de embarazo, fue asesinada a balazos frente a su madre en la zona de Pachacútec.

El hecho se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando ambas mujeres se dirigían a su centro de trabajo. Según los vecinos, el presunto autor del crimen sería un sujeto encapuchado y vestido completamente de negro.