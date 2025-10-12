Incendio en Pamplona Alta: Exitosa entrega víveres en beneficio de damnificados por desastre

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la difícil situación que generó el incendio en Pamplona Alta, Exitosa acudió al lugar del siniestro y entregó víveres en beneficio de cientos de damnificados. Un dirigente expresó su agradecimiento a nuestro medio, y pidió a las autoridades e instituciones mayor apoyo tras la emergencia.

Voraz incendio deja cientos de damnificados

Más de 100 viviendas quedaron afectadas tras el incendio de código 3, el nivel más alto que implica una emergencia nacional, ocurrido en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El voraz incendio se originó en el sector Virgen del Buen Paso alrededor de 5 de la tarde del pasado sábado 11 de octubre. El lamentable hecho requirió de, al menos, 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tras la rápida propagación del incendio.

Decenas de familias se vieron afectadas pues la calidad de sus viviendas de material noble hicieron que el fuego se expanda con mayor velocidad. Entre 80 y 100 familias resultaron damnificadas.

Gigantesco incendio se registra en Pamplona Alta en San Juan de Miraflores.

Ante el siniestro, se hizo presente el actual presidente de la República, José Jerí, quien inspeccionó el lugar y desplegó ayuda para atender la emergencia. Llegaron al lugar cuando aún los bomberos voluntarios se encontraban apagando el incendio. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el del Interior, Carlos Malaver.

Exitosa entrega víveres ante incendio

Tras un día de ocurrido el incendio, Exitosa acudió al lugar para entregar víveres de primera necesidad para las familias damnificadas para apoyar ante esta crisis de necesidad.

El equipo de Exitosa llevó consigo alimentos no perecibles para ser entregados hacia los ciudadanos de la zona más alta del incendio. Cientos de personas agradecieron el gesto de ayuda y compromiso brindado.

El dirigente José Prado indicó que alrededor de 40 familias habían perdido todo por lo que trabajaron, así como la pérdida de servicios básicos como luz, agua, entre otras necesidades.

"Todo lo que necesitamos es alimentación, agua, baños portátiles, necesitamos abrigo porque no han llegado las carpas de la municipalidad", señaló para el medio.

Exitosa entrega víveres en beneficio de damnificados por desastre

El daño causado afecta a todas las familias que ven vulnerada su estabilidad económica e, incluso, psicológica ante la pérdida de sus pertenencias, ahorros y esfuerzos depositados que lamentablemente fueron consumidos por el fuego.

Afortunadamente, el siniestro pudo ser controlado durante la noche del mismo sábado luego del inalcanzable esfuerzo de las unidades de bomberos. Con la pequeña cuota de Exitosa, animamos a que más personas e instituciones puedan bridar su apoyo.