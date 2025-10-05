Ministro del Interior sobre asesinato de conductor en SJM: "No se descarta un crimen pasional"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo giro empieza a tener el asesinato de un transportista en San Juan de Miraflores. El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, no descartó que el crimen sea de tipo pasional, tomando en cuenta las primeras hipótesis planteadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sobre el homicidio en contra Daniel Cedeño Alonso, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) mencionó que "hay un ensañamiento" por la forma (recibió cinco impactos de bala en el cuerpo) cómo perdió la vida, anoche en el distrito de Lima sur.

Pide esperar resultado de las investigaciones

En referencia el caso que enluta nuevamente al gremio de transportistas, Malaver Odias reveló que la víctima era de nacionalidad venezolana y que la PNP maneja tres hipótesis de investigación, siendo estas: ajuste de cuentas, homicidio pasional y extorsión. No obstante, sobre esta última posibilidad, comentó que el propio gerente de la empresa de transportes le comentó que su trabajador no sufría amenazas.

En esa línea, indicó que el transportista abatido se encontraba separado de su esposa (también de la misma nacionalidad) y en proceso de divorcio, por lo cual, invocó a la ciudadanía a no "aventurarse" en afirmar el origen del deceso, exhortando a esperar los resultados de las investigaciones a cargo de los especialistas de la Policía Nacional.

"Fue lo que le dije al gremio que se presentaron el día de ayer, a todas las personas, que hay que primero ver la línea de investigación, cuáles habrían sido las motivaciones, que no necesariamente a veces puede ser como un tema de carácter extorsivo", mencionó.

Convocan a nuevo paro por crimen

A tempranas horas del día, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), confirmó un nuevo paro de transportistas desde la medianoche de este lunes 6 de octubre por el asesinato de Daniel Cedeño Alonso. Según indicó a Canal N, la medida radical es a "manera de solidaridad" por la pérdida número 47 en el gremio.

Sin embargo, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), se mostró "sorprendido" por el anuncio, afirmando, además, que "las bases desconocen" su convocatoria.

"Le hago mención al Sr. Ojeda que está convocando a una medida de fuerza tan rápida, sabe que los transportistas están, por lo mismo de esta semana, algo desgatados. Por lo menos, pensamos que él tenía que haber coordinado si su propuesta era coherente con la nuestra", mencionó este domingo en Exitosa.

El crimen en San Juan de Miraflores podría tener en nuevo giro en las investigaciones, mientras sus compañeros lamentan su partida y ante el compromiso asumido del Congreso de presentar un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra los delitos que los aquejan casi a diario.