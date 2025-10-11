Presidente José Jerí anuncia acción inmediata para atender incendio en Pamplona Alta: "No están solos"

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde aproximadamente las 5 de la tarde de este sábado 11 de octubre, se registra un gigantesco incendio en la zona de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores el cual ha consumido alrededor de 20 viviendas. Además, más de 20 unidades de bomberos vienen atendiendo la emergencia la cual ha sido declarado fuera de control por la dificultad de acceso y la precariedad de las casas.

José Jerí anuncia ayuda inmediata para controlar el fuego y ayudar a damnificados

Enterado de la situación en la zona sur de la ciudad, el presidente de la República, José Jerí, utilizó su cuenta de X (antes Twitter), para anunciar que el Ejecutivo ha desplegado un equipo de apoyo para ayudar en la extinción del fuego y atender a las personas afectadas por este hecho.

"Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos", indicó.

Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores



El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas.



No están solos🇵🇪@presidenciaperu @pcmperu — José Jerí (@josejeriore) October 12, 2025

General de la PNP y Ministro de Defensa llegan al lugar del siniestro

Tras el mensaje de José Jerí, el Comandanta General de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, llegó al lugar de los hechos para seguir de cerca las acciones que se vienen tomando para controlar el incendio ocurrido en Pamplona Alta.

Otro que se hizo presente fue el aún ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el del Interior, Carlos Malaver para continuar coordinando con los rescatistas. Solo la máxima autoridad de la PNP brindó declaraciones a los medios pidiendo a los residentes y vecinos de la zona conocida como la 'Favela' a dar el espacio necesario para que las llamas sean controladas de una vez por todas.

Noticia en desarrollo...