SJM: Incendio en Pamplona deja entre 80 a 100 viviendas afectadas y cerca de 300 damnificados

Tras seis horas de arduo trabajo por parte del personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el megaincendio suscitado en el sector "Virgen del Buen Paso", en San Juan de Miraflores, ha sido controlado.

De acuerdo a los primeros informes reportados, son entre 80 a 100 viviendas afectadas producto de la propagación del fuego que empezó al promediar las 5:50 p. m. del sábado 11 de octubre, dejando a más de 300 damnificados.

Situación de las personas afectadas

Según lo informado por el Ministerio de Salud (Minsa), 12 personas fueron atendidas en el lugar de los hechos; asimismo, una gestante y un hombre con contusiones leves han sido trasladadas al Hospital María Auxiliadora.

🔴 #AHORA | El Minsa, a través de @SamuPeruMinsa y @digerd_minsa, continuará en el foco del incendio clase 3 que se registró en la zona de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.



SAMU desplegó seis ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica ante... pic.twitter.com/S0TqGdWfuL — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 12, 2025

El incendio que consumió un área de 3 000 m2, dejó a cientos de personas en situación crítica. Un equipo de Exitosa pudo corroborar que si bien es cierto que han sido instaladas carpas a manera de albergue temporal, estas no se dan abasto para salvaguardar a los damnificadas, quienes han amanecido bajo el frío y al aire libre. En ese sentido, piden ayuda a las autoridades para que no los abandonen.

"Lo que pasa es que no alcanzan las carpas, faltan traer más, han dado preferencia a las madres de familia y a las personas de tercera edad (...) todo está quemado, no han traído nada todavía, los vecinos nos han dado un plato de comida por hoy", comentó un vecino afectado.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras el voraz incendio ocurrido en Pamplona Alta, sector de San Juan Miraflores, se reportaron más de 100 familias afectadas. Los damnificados, quienes pernoctaron en la intemperie, pidieron apoyo a las autoridades frente a esta situación.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/lAyY125wgL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2025

Presidente Jerí recorrió la emergencia

Quien llegó al lugar de la emergencia cerca de las 8:00 p. m. fue el presidente José Jerí Oré para corroborar las acciones de las entidades del Estado para atención de las personas afectadas y control del siniestro. Luego de verificar el operativo, el mandatario confirmó que el incendio estaba controlado.

"Es lamentable lo ocurrido, pero podemos afirmar que el incendio ya está bajo control. Se ha desplegado el Estado de forma articulada, y ahora debemos pensar qué medidas complementarias adoptaremos para que las familias afectadas puedan recuperar lo que han perdido", señaló el jefe de Estado.

¡El Estado está presente en Pamplona Alta!🇵🇪



Como parte de las acciones inmediatas del Gobierno, el señor presidente de la República José Jerí Oré recorrió la zona afectada por el incendio en San Juan de Miraflores. El fuego ha sido controlado, y ahora la prioridad es atender... pic.twitter.com/r0wXlAr8Gx — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 12, 2025

Asimismo, estuvieron presentes el primer ministro Eduardo Arana; así como, los titulares del Interior, Defensa, Vivienda y Mujer; Carlos Malaver, Walter Astudillo, Francisco Whittembury y Ana Peña.

Del mismo modo, las municipalidades de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Miraflores y Santiago de Surco se hicieron presentes, a través de sus cisternas de agua para ayudar a los bomberos en las labores de emergencia.