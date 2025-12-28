Incendio en SJL: Siniestro consume azotea en edificio de cinco pisos en la Av. Central

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registró durante la mañana de este domingo 28 de diciembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La principal afectación se presenta en la azotea de un edificio de cinco pisos ubicada en la avenida Central.

Incendio consume azotea de edificio

Entre el cruce de la avenida Central con Héroes del Cenepa Este, una alerta de incendio desató la alarma entre los vecinos de San Juan de Lurigancho.

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, cuatro unidades se trasladaron hacia el punto de referencia con el fin de controlar y extinguir el incendio. El reporte del incendio se dio alrededor de las 08:43 de la mañana de este domingo 28 de diciembre.

El incendio se registró en un edificio multifamiliar de cinco pisos cuya primera planta se ubica un taller de venta de repuestos para motocicletas, de acuerdo a la información de los bomberos.

El teniente brigadier de la Compañía de San Juan de Lurigancho, Vladimir Céspedes, es que en el último piso del edificio se había acondicionado espacio para unos almacenes informales.

Al interior del taller de repuestos se habría encontrado lubricantes y diversos accesorios altamente inflamables que aumentaba el riesgo de una mayor siniestro ante la propagación del fuego.

La presencia de tales depósitos clandestinos que operaban sin licencia en el último piso de la edificación habría contribuido a la propagación del incendio.

Cuatro unidades de bomberos se acercaron a la zona

Dos personas resultaron afectadas

Según el reporte preliminar, dos personas resultaron afectadas tras la ocurrencia del siniestro en el edificio. Una de ella se vio comprometida con quemaduras de primer grado y la segunda se vio afectada por la inhalación de humo.

El hecho provocó la alarma entre los vecinos de la zona quienes alertaron sobre la presencia de otros almacenes informales en la jurisdicción y que no cuentan con permiso operativo.

Además, en la zona aledaña al incendio se encuentran diversos negocios y diferentes viviendas que podrían haber afectado gravemente a la ciudadanía.

Incendio fue controlado

El teniente brigadier, Vladimir Céspedes, precisó que el incendio pudo ser mitigado y que, finalmente, se logró por apagar las llamadas del siniestro. Precisó que si bien se reportó personal atrapado, esta información fue verificada y no se encontró a ninguna persona.

"El incendio ya está controlado. La Central de Bomberos como 105 reportaron personal atrapado y en seguido se desplazó la unidad de búsqueda correspondiente y no se encontró ninguna persona atrapada", indicó el encargado de bomberos.

Vecinos de la zona contribuyeron a retirar material inflamable de la zona para que el incendio no se expanda a las casas aledañas. Con su ayuda y la de los bomberos voluntarios, el siniestro pudo ser controlado tras el inicio de reporte alrededor de las ocho de la mañana de este domingo.