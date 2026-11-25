25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi realizará un nuevo remate público de inmuebles este lunes 30 de noviembre. En total, serán 30 propiedades ubicadas en Lima, Junín y Arequipa las que estarán disponibles para los interesados en adquirir una vivienda u otro tipo de bien a través de una subasta.

Los inmuebles fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir las normas de propiedad intelectual.

¿Qué inmuebles rematará Indecopi y cuáles son sus precios?

Entre las propiedades que serán subastadas figura una casa ubicada en Huancayo (Junín), cuyo precio base comienza en S/ 51,582.65. También se encuentra un departamento en el distrito de Los Olivos (Lima), con un valor inicial de S/ 182,626.47.

Asimismo, el catálogo incluye una casa en Arequipa, cuyo precio de partida es de S/ 44,905.37. Los interesados pueden revisar la relación completa de los 30 inmuebles, sus características y los valores de tasación en el catálogo publicado por Indecopi.

La subasta se desarrollará desde las 8:40 a. m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicado en la avenida Del Aire 384, en el distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las personas interesadas deberán presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada y llevar su DNI vigente . Además, tendrán que acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10 % del valor de tasación del inmueble por el que deseen participar.

Este requisito puede cumplirse mediante dinero en efectivo o un cheque de gerencia a nombre de Indecopi. En caso de utilizar este último, el endoso deberá consignar: Indecopi R.O. DS 043-2022-EF. Por otro lado, quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente e inscrito en la oficina registral correspondiente.

Para resolver consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo al teléfono 959 600 795 o escribir al correo [email protected].

De esta manera, Indecopi busca recuperar las multas pendientes mediante la subasta de los bienes embargados, poniendo a disposición del público 30 inmuebles en tres regiones del país. Los ciudadanos interesados en participar podrán revisar previamente el catálogo, verificar los precios de tasación y cumplir con las condiciones establecidas para acceder al remate público de este 30 de noviembre.