17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados) pondrá en venta 52 lotes con 106 piezas de joyería y orfebrería, recuperadas de bienes decomisados o declarados en extinción de dominio por delitos contra el Estado peruano. La Subasta Pública Nacional de Joyas N.° 006-2026-JUS/PRONABI se realizará de manera presencial los días 27 y 30 de noviembre.

Piezas y lotes disponibles

Entre los bienes ofrecidos figuran relojes, cadenas, sortijas, aros, dijes, aretes, collares, semanarios, monedas de plata y gemas preciosas. Los lotes del 1 al 26 se subastarán el viernes 27 de noviembre, mientras que los lotes del 27 al 52 saldrán a la venta el lunes 30 de noviembre.

Ambas jornadas comenzarán a las 10:00 horas en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en la calle Scipión Llona n.° 350, Miraflores. La venta se realizará bajo la modalidad "a viva voz" y ad corpus, es decir, los bienes se ofrecen "donde están y como están".

#EnVivo | Javier Giribaldi, director de Pronabi, informó que se realizará una subasta de 106 piezas de joyería procedentes de personas sentenciadas. Señaló que las inscripciones estarán abiertas del 17 al 20 de noviembre y que podrán participar personas naturales y jurídicas. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 17, 2026

Requisitos para participar

Los interesados pueden revisar el catálogo fotográfico y los precios base de cada lote, y la inscripción virtual deberá completarse entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026.

Además, los postores deberán reunir los documentos exigidos en los numerales 14 y 15 de las bases, incluidos los anexos completos y un cheque de gerencia no negociable como garantía del lote. Los sobres cerrados deben entregarse en la mesa de partes del Pronabi, en el pasaje Mónaco n.° 171, Santiago de Surco, entre el 17 y el 20 de noviembre, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

Recursos para el Estado

El Pronabi, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que estas subastas permiten recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas y convertirlos en recursos para el Estado. La institución también realiza subastas de vehículos e inmuebles y financia sus actividades con recursos propios.