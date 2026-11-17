17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/11/2026
El Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados) pondrá en venta 52 lotes con 106 piezas de joyería y orfebrería, recuperadas de bienes decomisados o declarados en extinción de dominio por delitos contra el Estado peruano. La Subasta Pública Nacional de Joyas N.° 006-2026-JUS/PRONABI se realizará de manera presencial los días 27 y 30 de noviembre.
Piezas y lotes disponibles
Entre los bienes ofrecidos figuran relojes, cadenas, sortijas, aros, dijes, aretes, collares, semanarios, monedas de plata y gemas preciosas. Los lotes del 1 al 26 se subastarán el viernes 27 de noviembre, mientras que los lotes del 27 al 52 saldrán a la venta el lunes 30 de noviembre.
Ambas jornadas comenzarán a las 10:00 horas en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en la calle Scipión Llona n.° 350, Miraflores. La venta se realizará bajo la modalidad "a viva voz" y ad corpus, es decir, los bienes se ofrecen "donde están y como están".
Requisitos para participar
Los interesados pueden revisar el catálogo fotográfico y los precios base de cada lote, y la inscripción virtual deberá completarse entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026.
Además, los postores deberán reunir los documentos exigidos en los numerales 14 y 15 de las bases, incluidos los anexos completos y un cheque de gerencia no negociable como garantía del lote. Los sobres cerrados deben entregarse en la mesa de partes del Pronabi, en el pasaje Mónaco n.° 171, Santiago de Surco, entre el 17 y el 20 de noviembre, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
Recursos para el Estado
El Pronabi, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó que estas subastas permiten recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas y convertirlos en recursos para el Estado. La institución también realiza subastas de vehículos e inmuebles y financia sus actividades con recursos propios.
Para consultas, los interesados pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse por WhatsApp al 937 644 289, dentro del horario de atención indicado por la entidad.