23/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una pintura vinculada a uno de los momentos más importantes de la vida de Michael Jackson volverá a captar la atención del mundo. Se trata de The Book, el único retrato pintado para el que el Rey del Pop posó durante su vida y que será subastado en París por un valor estimado de entre 300.000 y 500.000 euros.

Ponen a la venta pintura de Michael Jackson

La obra, realizada en 1989 por el artista Brett-Livingstone Strong, se exhibe por primera vez en Europa en la localidad de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de la capital francesa. La casa de subastas Aguttes será la encargada de organizar su venta el próximo jueves, en una oportunidad que permitirá a los coleccionistas adquirir una pieza excepcional de la historia del cantante.

Sin embargo, lo que hace especial a esta pintura no es únicamente la figura que aparece en ella, sino la participación que tuvo Michael Jackson durante su elaboración. El artista no solo aceptó posar para Strong, sino que también intervino activamente en el proceso creativo, compartiendo ideas y aportando elementos personales que terminaron formando parte de la composición.

De acuerdo con los responsables de la exposición, existen fotografías que muestran al cantante en el taller del pintor mientras seguía entusiasmado los avances del trabajo. Por esta razón, The Book es considerada prácticamente una creación compartida entre ambos artistas, pues Jackson dejó su propia huella en una pieza que refleja parte de su mundo interior.

El retrato fue elaborado en diciembre de 1989, cuando el intérprete atravesaba una etapa importante de su trayectoria musical. Había publicado Bad en 1987 y todavía faltaban dos años para el lanzamiento de Dangerous. En ese contexto, la pintura terminó convirtiéndose en un objeto que reúne referencias a sus intereses, pensamientos y personalidad.

Uno de los detalles más llamativos aparece en el centro de la composición: Michael Jackson está sentado con las manos apoyadas sobre un libro acompañado de una llave. Este elemento representa los cuadernos que llevaba consigo para escribir ideas, realizar dibujos y desarrollar posibles canciones, convirtiéndolos en una especie de refugio creativo.

Inspiración en el renacentismo

La escena también incorpora referencias a Peter Pan, el personaje favorito del cantante. Su presencia en el horizonte refleja la fascinación que Jackson sentía por la infancia y la posibilidad de no crecer. Esta conexión también estaba presente en Neverland, su famoso rancho, cuyo nombre hacía referencia al País de Nunca Jamás creado por J. M. Barrie.

Para completar la composición, Strong tomó inspiración de la pintura flamenca y el Renacimiento, utilizando óleo sobre lienzo y acrílico sobre un panel de masonita. El resultado fue una escena de apariencia fantástica, con cortinas de gasa y un suelo de damero que refuerzan su atmósfera casi irreal.

La historia comercial del retrato también resulta sorprendente. El 26 de enero de 1990, Hiromichi Saeki lo adquirió por 2,1 millones de dólares durante un evento en Beverly Hills al que asistió el propio Michael Jackson. Posteriormente, en 1992, pasó a manos de los empresarios Marty Abrams y John Gentile para saldar una deuda.

Desde entonces, la pintura permaneció alejada de la mirada pública durante varios años. Su última exposición conocida ocurrió en Harlem, en 2009, pocos días después de la muerte del artista. Ahora, The Book vuelve a despertar interés internacional y tendrá una nueva oportunidad de encontrar propietario en una subasta que pondrá en valor su singular historia.