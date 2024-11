¡Inseguridad total! Detonan dos explosivos en vivienda de Comas: Policía habría resultado herido

En Comas, dos personas resultaron heridas luego de que presuntos extorsionadores detonaran dos explosivos en la puerta de su casa. Una de las víctimas fue un suboficial de la policía que resultó dañado luego de ir en socorro de la familia. Los habitantes de la casa afectada indican no haber recibido ningún tipo de amenaza, por lo que no presumen por qué sería el atentado.

La familia no quiso conversar ni salir en cámaras dando sus declaraciones, por miedo a las represalias de los criminales. Se trata de dos explosivos, uno de dinamita y el otro, presuntamente, una granada, que dejaron puertas y ventanas con los vidrios destruidos.

Solo una persona miembro de la familia resultó herida y se trata de un hombre que se encontraba sentado en la sala, cerca de donde ocurrió la explosión; sin embargo, los vidrios fueron los que, al salir volando por el aire, alcanzaron una de las piernas del hombre. Este fue atendido en el momento y se encuentra bien, recuperándose de la herida.

Por su lado, el policía, quien además sería de la Depincri de la zona, fue alcanzado por la explosión mientras ingresaba a la casa para brindar apoyo a la familia. Mientras que el civil que fue alcanzado por la primera explosión retornó hasta su vivienda para acompañar a su familia en el momento. Efectivos de la PNP cercaron la zona con cintillo amarillo.

Este ataque a un domicilio de Comas sucede a un día de conocerse que otra vivienda fue afectada por dos granadas. La onda expansiva dejó en las trizas la puerta de vidrio de entrada al recinto. En aquella ocasión, por fortuna, ninguna persona resultó herida, pese a que, inclusive, las huellas de las esquirlas se veían en la pared de diferentes espacios.

"Se han subido y han dejado ahí (¿quién vive en el segundo piso?) Mis primos, pero nosotros no tenemos problema con nadie, no hemos tenido ningún tipo de amenazas, nada. (...) El primero que tiraron fue ahí (fuera de la casa), que fue una granada de mano. Luego regresaron y subieron y lo dejaron aquí en la misma puerta donde reventó todo. Toda la familia que vive aquí ya se fue, no está acá. Se ha ido para otro lado, nosotros estamos en lo mismo, de retirarnos por ese miedo a vivir acá", detalló la dueña de la vivienda.