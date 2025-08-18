Pedro Aquino será jugador de Alianza Lima tras acuerdo Santos Laguna: Llega a préstamo por un año

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La venta de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre ha trastocado todos los planes de Alianza Lima pensando en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Además de esta reciente operación, los íntimos contaban con muy poco tiempo para concretar la llegada de un nuevo elemento a su plantel para reemplazar al 'Samurai'.

Pedro Aquino será jugador de Alianza Lima

Por suerte, la opción de Pedro Aquino cobró fuerza en las últimas horas y, tras una negociación realizada en tiempo récord, la directiva íntima logró llegar a un acuerdo con Santos Laguna para concretar el préstamo del volante de la Selección Peruana que aterrizará en la capital en los próximos días.

De acuerdo con los principales portales deportivos, la operación se dará en calidad de préstamo sin cargo alguno. Esto quiere decir que Alianza Lima no pagará ninguna suma de dinero al elenco mexicano por esta cesión. Además, los íntimos solo se harán cargo del 35 % del salario del volante y el otro porcentaje será cubierto por la escuadra lagunera.

Pedro Aquino será blanquiazul por todo un años y en los próximos días llegará a Lima para ser presentado oficialmente como nuevo jugador victoriano.

Pedro Aquino será jugador de Alianza Lima.

¿Cuál es la condición física de Pedro Aquino?

Desde que su nombre comenzó a sonar en tienda blanquiazul, cientos de hinchas comenzaron a cuestionar la condición física de Pedro Aquino. Y es que el volante no ha cumplido un buen papen el el Santos Laguna debido a sus constantes lesiones.

Una de ellas es la más preocupante ya que compromete su rodilla derecha la cual tendría una dolencia crónica. Además, se indicó que debido a ello, la dirección deportiva del club decidió enviarlo a entrenar con la Sub-21 ya que no sería tomado en cuenta para el primer equipo.

Esto pareció haber llegado hasta México ya que el equipo lagunero emitió un comunicado tratando de despejar todos estos rumores indicando que se encuentran completamente apto para la práctica del fútbol de alto nivel.

"Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, nacido el 13 de abril de 1995, y actualmente en actividad en el Club Santos Laguna, se encuentra actualmente APTO para la práctica deportiva de alto rendimiento", indicó.

De esta manera, Pedro Aquino será jugador de Alianza Lima luego de llegar a un acuerdo con Santos Laguna. El volante nacional llegará a tienda blanquiazul a préstamo por un año.