Alejandro Toledo se quiebra en audiencia por su estado de salud, pero el INPE asegura que está estable

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, protagonizó un nuevo evento en su juicio oral. El exmandatario no pudo presentar sus alegatos finales el caso Ecoteva debido a un cuadro de descompensación física ocurrido en el penal de Barbadillo. La defensa, informó que Toledo padecía temblores, dificultades para hablar con firmeza y escalofríos, sin embargo el INPE desmiente.

Hecho ocurrido en la audiencia

Durante la sesión, Roberto Roberto Su Rivadeneyra, abogado del exmandatario detalló que Alejandro Toledo habría sufrido una descomposición. Explicó que había encontrado a su cliente con una presión de 100 sobre 60. Ante lo ocurrido se solicitó que el imputado sea trasladado nuevamente a su celda.

En ese sentido, Alejandro Toledo mencionó los problemas que sufre como los cuadros de ansiedad, depresión, y sus problemas de la presión arterial. Señalando un nuevo problema de sangrado que sufre.

Han cambiado las medicinas, tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial, me asusta, les comienzo a nivel humano, el tema del sangrado", señaló el expresidente Alejandro Toledo.

🔴Durante la apelación de su proceso por colusión, el expresidente Alejandro Toledo señaló que tiene serios problemas de ansiedad, depresión, así como una alta presión arterial. Agregó que nunca fue parte del "tramado gansteril que ha hecho el señor (Josef) Maiman". pic.twitter.com/eIkwezWSec — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 18, 2025

Asimismo, mencionó que los jueces no implementaron la orden que dio el Tribunal Constitucional de ser trasladado a una clínica para poder atenderse debido a las enfermedades. Detalló que su presión ha llegado a 190 y que el cáncer que padecía ha regresado.

"Consecuentemente no han podido implementar lo que dice el Tribunal Constitucional de ser trasladado a la clínica para atender particularmente. En la presión he llegado a 190, en los Estados Unidos me trataron por el cáncer pero ha revivido y ahora tengo una nueva, un nuevo síntoma que es la perdida de sangre", indicó.

Aclaración del INPE

Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó por medio de su cuenta en X (antes Twitter), que el estado de salud del exmandatario se encuentra estable. Además indica que presenta un "estado clínico y hemodinámico" estable, señalando que sus enfermedades crónicas están controladas.

"El Instituto Nacional Penitenciario informa que el interno Alejandro Toledo Manrique recluido en el penal de Barbadillo, en estos momentos se encuentra estable en su estado de salud", señala el comunicado oficial.

Asimismo, resaltaron que el exmandatario cumple sin tener algún cambio con su tratamiento médico. Además afirman que recibe constante control por parte su equipo médico de cabecera.

"Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa. Asimismo, recibe control médico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal profesional de enfermería las 24 horas del día", indicó el INPE.

En ese sentido, a pesar que el expresidente Alejandro Toledo declaró en la audiencia que había sufrido una descompensación, el INPE señaló que el exmandatario se encuentra estable y cumple estrictamente con todos sus tratamientos médicos desmintiendo así sus quejas.