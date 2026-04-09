Bloqueo en la Carretera Central: Caída de rocas en Huarochirí interrumpe tránsito vehicular

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un desprendimiento de rocas de gran magnitud ocurrido la mañana de este jueves 9 de abril en la provincia de Huarochirí, en la sierre de Lima, ha provocado la paralización del tránsito vehicular a la altura del kilómetro 97 de la Carretera Central. El Ministerio de Transporte se encuentra en el terreno atendiendo la emergencia.

Carretera Central permanece bloqueada

Según información oficial brindada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el derrumbe se registró esta mañana en el sector de Infernillo, en el distrito de San Mateo de Huanchor, que pertenece a la provincia limeña de Huarochirí.

En respuesta al incidente, personal de la Policía de Carreteras ha paralizado el tránsito de todo tipo de vehículos para evitar daños personales y accidentes dado que continúa el desprendimiento de rocas de todo tipo de tamaño.

La emergencia en este punto de conexión entre Lima y la sierra central, así como sus consecuencias en el tránsito de vehículo, ha quedado registrado en videos que se encuentran circulando por redes sociales.

🚧Derrumbe Via🚧#DeviandesInforma derrumbe en el km 97 Infiernillo #CarreteraCentral, @PolicíaPerú realiza cierre por precaución, nuestras unidades se encuentran dirigiéndose a la zona pic.twitter.com/SSSP48ASWO — Deviandes (@DeviandesPeru) April 9, 2026

MTC atiende emergencia

A través de la plataforma del Estado, el MTC ha informado que actualmente se encuentra en el terreno de los hechos con maquinaria especializada para recuperar la transitabilidad de este tramo de la Carretera Central. Las tareas son ejecutadas en conjunto con la empresa concesionaria Deviandes.

Mientras persiste el bloqueo, la autoridad de transportes aconseja a los conductores acatar las indicaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales hasta que los trabajos finalicen.

Indeci advierte más lluvias

El pasado 6 de abril, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) alertó de que 437 distritos de la sierra centro y sur permanecen en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipos de movimiento de masa.

Según su aviso meteorológico, Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto. A este, le siguen Ánncash, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa y Huánuco en orden de mayor riesgo.

Mientras tanto, Lima, Pasco, Junín, Moquegua y Tacna se encuentran entre los departamentos con los distritos que presentan menor riesgo.

La frecuencia de lluvias en distintos departamentos del país continúa afectando de múltiples formas la cotidianidad de los peruanos. En esta ocasión, un desprendimiento de rocas en Huarochirí (Lima) viene ocasionando la paralización de múltiples vehículos en la altura del kilómetro 97 de la Carretera Central.