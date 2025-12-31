Elecciones 2026: Más de 1.2 millones de peruanos emitirán voto desde el extranjero

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 1.2 millones de peruanos están habilitados para ejercer su voto desde el extranjero en las Elecciones Generales 2026. Para cumplir con esta responsabilidad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado el primer Jurado Electoral Especial para velar por el voto extranjero.

1.2 millones de votos desde el extranjero

A pocos meses de las elecciones programadas para el próximo 12 de abril del 2026, las entidades electorales continúan gestionando los detalles para contar con unas elecciones transparentes y garantizadas.

En ese sentido, alrededor del 5% del electorado general reside en el extranjero, lo que lo posiciona como un grupo electoral de relativa importancia y que incluso podría "cambiar el destino de nuestras elecciones generales 2026", precisa Maruja Hermoza Castro, presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2.

En las elecciones 2026, los votantes extranjeros podrán elegir a un representante directo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

"Para peruanos en el exterior se tiene dos escenario para diputados y un escaño para senadores", precisó la presidenta del JEE Lima Centro 2.

Este jurado exclusivo brindará una atención especializada para todos los peruanos y peruanas en el extranjero que se encuentren habilitados para el voto.

Anteriormente, los casos de material electoral eran resueltos por diferentes jurados electorales. La creación de este jurado especializado resuelve la necesidad "para administrar justicia en materia electoral a esos peruanos y peruanas para que sientan que están acompañados".

Este JEE Lima Centro 2 viene articulando junto a la Cancillería para disminuir la brecha de ausentismo de votos de compatriotas en el exterior que se ha registrado en anteriores votaciones.

Voto desde el extranjero: ¿Cuáles son los requisitos?

Según precisó Hermoza Castro, son 1.2 millones de personas habilitadas desde el extranjero para los próximos comicios. Estos electores cuentan con más de 18 años y que hayan emitido el cambio de residencia en su Documento Nacional de Identidad (DNI) indicando que se encuentra residiendo en el extranjero de manera regular.

Desde ya, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 está resolviendo las solicitudes de inscripción de manera que este organismo electoral está procurando atender las consultas. Además, tendrán la facultad de realizar proyectos de ley para regular en atención a las necesidades que tiene el peruano en el exterior.

De los más de 3 millones de peruanos en el extranjero, más de 1.2 millones de connacionales se encuentran habilitados para ejercer su voto en las Elecciones Generales 2026.