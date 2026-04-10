Elecciones 2026: Horarios y servicios del Metropolitano para el domingo 12 de abril

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, el Metropolitano operará con horarios especiales para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus respectivos locales de votación.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el servicio se ampliará desde tempranas horas del día, considerando que más de 11 millones de limeños y chalacos deberán movilizarse para cumplir con su deber cívico.

De acuerdo con la entidad, el sistema funcionará con una programación similar a un día laborable, a fin de asegurar una mayor disponibilidad de buses durante toda la jornada electoral.

Horarios del Metropolitano para este domingo

Los servicios regulares A, B y C del Metropolitano operarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. , permitiendo el traslado continuo de pasajeros a lo largo del día.

del Metropolitano operarán , permitiendo el traslado continuo de pasajeros a lo largo del día. Los servicios expresos, el Expreso 1 funcionará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. , mientras que el Expreso 5 tendrá un horario más reducido, operando desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

, mientras que el Expreso 5 tendrá un horario más reducido, operando Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m. , ampliando así las opciones de conexión hacia diferentes distritos de la capital.

, ampliando así las opciones de conexión hacia diferentes distritos de la capital. El servicio nocturno "Lechucero" funcionará con normalidad en su horario habitual.

Esta medida busca cubrir la alta demanda prevista durante la jornada electoral, en la que el transporte público cumple un rol clave.

Recarga de tarjetas

Además, para facilitar la recarga de tarjetas del Metropolitano y Lima Pass, solo por este domingo 12 de abril se habilitarán taquillas especiales en puntos clave del sistema:

Terminal Matellini: Una taquilla

Una taquilla Terminal Naranjal: Dos taquillas, una en el lado sur y otra en el norte

Dos taquillas, una en el lado sur y otra en el norte Chimpu Ocllo: Una taquilla

El horario de atención será de 8 a. m. a 3 p. m., con el objetivo de que los usuarios puedan recargar saldo de forma rápida.

Conexión con centros de votación

El Metropolitano se posiciona como uno de los principales medios de transporte para acceder a importantes locales de votación en Lima. Según la ATU, este sistema permitirá llegar de manera rápida a instituciones educativas y universidades donde se instalarán mesas de sufragio.

Por ejemplo, estaciones como Canadá, España o Central facilitarán el acceso a colegios emblemáticos del Cercado de Lima, Lince y San Isidro, donde se concentrará un alto número de electores.

Además, la integración con corredores complementarios y otras rutas autorizadas permitirá a los usuarios completar sus trayectos sin mayores inconvenientes, fortaleciendo la conectividad en toda la ciudad.