'Jhonsson Pulpo' será recluido en la Base Naval del Callao: "Hay dos celdas libres", señala ministro de Defensa

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que Jhonsson Cruz, conocido como 'Jhonsson Pulpo' y señalado como líder de la organización criminal 'Los Pulpos', será recluido en la Base Naval del Callao luego de su reciente captura.

Base Naval será su destino

En entrevista exclusiva con Exitosa, el titular del sector Defensa fue consultado sobre el destino que tendría el cabecilla criminal y si sería trasladado al establecimiento naval ubicado en el Callao. Belaúnde Llosa respondió afirmativamente y explicó que actualmente existen espacios disponibles para recibir al detenido.

"Sí, tenemos el alojamiento un poco apretado, pero hay dos celdas libres en este momento en la Base Naval y si al 'monstruo' lo mandamos a Chayapalca quedaría una tercera, en fin, pero para 'Johnson Pulpo', ahí la Base Naval lo espera", declaró el ministro de Defensa durante la entrevista.

De acuerdo con lo señalado por Belaúnde Llosa, la capacidad disponible en la Base Naval permitiría recibir al cabecilla de 'Los Pulpos', mientras el Gobierno evalúa y ejecuta las medidas correspondientes para su reclusión.

La decisión se produce luego de la captura de 'Jhonsson Pulpo', considerado uno de los principales integrantes de la organización criminal que opera en La Libertad y que ha sido vinculada a diversos hechos delictivos.

La eventual permanencia del detenido en este recinto penitenciario busca reforzar las condiciones de seguridad alrededor de uno de los criminales considerados de alta peligrosidad. Su traslado deberá concretarse bajo las disposiciones de las autoridades penitenciarias correspondientes.

Rafael Belaúnde explica el rol de las FF. AA. en los centros penitenciarios

En entrevista exclusiva con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, ministro de Defensa, indicó que el rol de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios se enfoca en el resguardo perimétrico de estos recintos y que a solicitud de la PNP pueden tomar control en el ingreso.

Aseguró que se implementarán intervenciones quirúrgicas, pero recalcó que las Fuerzas Armadas no tienen facultades para trasladar o custodiar a un preso común. No obstante, señaló que sí podrían realizar labores de supervisión cuando la PNP lo requiera.

"Las Fuerzas Armadas no pueden administrar el penal, un personal militar no puede estar con un preso común en ningún escenario, eso iría contra tratados internacionales. Pueden hacer el amparo del estado de emergencia, tomar control perimétrico, y en las zonas de ingreso e inspecciones, a solicitud de la Policía", afirmó.

En conclusión, Jhonsson Pulpo tendrá como destino la Base Naval del Callao, según confirmó el ministro Rafael Belaúnde Llosa a Exitosa. La medida apunta a mantener bajo custodia al cabecilla de 'Los Pulpos' en un establecimiento de máxima seguridad.