Keiko Fujimori tras reunión con Marco Rubio: "Perú formará parte del Escudo de las Américas"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa desde el salón Túpac Amaru, en Palacio de Gobierno, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, confirmó que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas como parte de su objetivo de luchar contra la criminalidad. Este anuncio se da luego de que haya sostenido una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Presidenta destacó puntos en común entre ambas naciones

Tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta, Keiko Fujimori destacó la importancia de su presencia en el Perú y sostuvo que la visita trasciende el ámbito oficial.

"Su presencia en el Perú representa mucho más que una visita oficial; simboliza el encuentro de dos naciones que, desde hace dos siglos, comparten una misma visión sobre la libertad, la independencia y la soberanía", afirmó la presidenta.

Fujimori señaló además que ambas naciones comparten el propósito de garantizar que ninguna fuerza externa o supranacional limite el derecho de sus ciudadanos a vivir en libertad y con seguridad.

Keiko Fujimori anuncia oficialmente la incorporación del Perú al Escudo de las Américas

Asimismo, la mandataria Keiko Fujimori, informó este jueves 10 de septiembre que el país formará parte del Escudo de las Américas, una coalición multilateral liderada por Estados Unidos e integrada por más de 15 países, cuyo objetivo es enfrentar la criminalidad organizada internacional y fortalecer la seguridad ciudadana.

"El primer tema que hemos abordado en esta reunión ha sido como enfrentar a la criminalidad organizada internacional y hemos hablado de la inseguridad ciudadana. Como presidenta Constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas", expresó la mandataria peruana.

Durante la reunión, la mandataria destacó la importancia de esta alianza para el Perú, que, tras haber enfrentado al terrorismo, conoce las dificultades que implica combatir una criminalidad que trasciende fronteras.

"Agradecemos esta oportunidad porque para nosotros que hemos tenido que enfrentar al terrorismo, sabemos lo difícil que es ahora enfrentar esta criminalidad que no respeta fronteras", señaló Keiko Fujimori en su discurso.

Finalmente, con esta confirmación del Perú al Escudo de las Américas realizada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori tras reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo como prioridad aspectos relacionados a la lucha contra la criminalidad internacional.