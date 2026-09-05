Jefferson Farfán hace inesperado anuncio tras conocerse que podría ir a prisión: "Creo que ya es hora"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras la situación de Jefferson Farfán sigue dando que hablar y se conocía que podría ir a prisión por un eventual incumplimiento de una disposición judicial, el exfutbolista salió por otro lado y sorprendió con un anuncio que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Jefferson Farfán podría ir a prisión

Todo empezó a complicarse para Jefferson Farfán luego de que se conociera que el 15.° Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer habría ordenado que el exfutbolista asista a terapias psicológicas, como parte de las medidas dictadas tras la denuncia presentada por Darinka Ramírez.

Según un informe difundido por Magaly TV, La Firme, existiría preocupación porque Farfán no habría presentado los documentos que acrediten que viene cumpliendo con las sesiones ordenadas por el Poder Judicial.

Frente a esto, el juzgado le habría dado apenas tres días de plazo para presentar todas las pruebas. O sea, el exfutbolista todavía tiene chance de aclarar las cosas y demostrar que sí está cumpliendo con lo dispuesto.

Pero si al final no presenta ni un solo papel, la cosa se le puede poner muy fea. El abogado de Darinka Ramírez, Ysrael Castillo, explicó que el juzgado podría enviar copias del expediente al Ministerio Público para ver si le meten su denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con la interpretación del abogado sobre el caso, dicho delito podría contemplar una pena de entre cinco y ocho años de prisión.

Ojo: esto no significa que Farfán haya sido condenado ni que vaya automáticamente a la cárcel. Primero tendría que determinarse si realmente existió un incumplimiento y, posteriormente, establecerse cualquier responsabilidad penal.

Jefferson Farfán sorprende con anuncio

Y cuando todo hacía pensar que la atención estaría puesta únicamente en este lío judicial, Jefferson Farfán apareció en las redes sociales de Enfocados con una noticia completamente distinta.

El exfutbolista anunció el regreso del podcast que conduce junto a Roberto Guizasola. A través de un video promocional, ambos confirmaron que el programa volverá con una nueva temporada y Farfán soltó una de sus conocidas frases: "Que se agarren esos 'pisajapajas' que ya regresamos con fuerza".

La sexta temporada de Enfocados tiene previsto regresar este domingo 6 de septiembre a las 8 p. m. mediante el canal de YouTube Satélite+.

Por ahora, Jefferson Farfán no tiene una condena de prisión por este caso. Que pueda ir a prisión dependerá de si acredita el cumplimiento de la orden judicial y de las decisiones del Poder Judicial y la Fiscalía. En paralelo, el exfutbolista ya hizo el anuncio del regreso de Enfocados.