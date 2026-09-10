Marco Rubio es condecorado con la Orden El Sol del Perú por el canciller Carlos Espá

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Lima la Orden del Sol del Perú, una de las distinciones más antiguas del hemisferio, de manos del canciller Carlos Espá.

Marco Rubio recibe la Orden del Sol de Perú

El canciller Carlos Espá recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos en la sede del Palacio de Palacio de Torre Tagle al promediar las 9:57 a. m. de hoy, jueves 10 de septiembre, con los honores correspondientes, previo a su encuentro con la jefa de Estado del Perú, Keiko Fujimori.

"Hoy, en Lima, he tenido el inmenso honor de recibir la Orden del Sol del Perú de manos del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Se trata de una de las distinciones más antiguas del hemisferio, que data de la independencia del Perú en 1821, y un símbolo apropiado de los fuertes lazos que unen a nuestras dos naciones", escribió en su cuenta oficial de X.

A tremendous honor in Lima today, receiving Peru's Order of the Sun from Peruvian Foreign Minister Carlos Espá.



One of the hemisphere's oldest distinctions, dating to Peru's independence in 1821 — and a fitting symbol of the strong ties between our two nations. pic.twitter.com/nw9RjoMqQJ — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

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