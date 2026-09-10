Natalia Málaga y su dura crítica contra voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las palabras de Gaby Pérez del Solar sobre el vóley peruano no pasaron desapercibidas y terminaron provocando una reacción de Natalia Málaga. La exvoleibolista no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra las voleibolistas peruanas por algunas actitudes que, según contó, ve partido tras partido.

Gaby Pérez del Solar recuerda exigencia de antes

Todo empezó luego de las declaraciones de Gaby Pérez del Solar, medallista olímpica en Seúl 1988, quien habló sobre el nivel de los entrenadores que actualmente trabajan en la Liga Peruana de Vóley.

Durante su participación en la Cátedra Deportes, la exvoleibolista destacó el trabajo de Natalia Málaga y cuestionó la forma en que algunos técnicos vienen preparando a sus equipos.

Pérez del Solar recordó la exigencia que existía en su época y puso como ejemplo al recordado entrenador Mr. Park, quien, pese a su edad, se metía de lleno en los entrenamientos y enseñaba a las jugadoras dentro de la cancha.

"Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída (...). No son entrenadores: son técnicos", comentó.

La exvoleibolista también señaló que actualmente existe un cambio generacional entre los entrenadores y que, aunque algunos pueden ser buenos en la parte táctica, no necesariamente tienen la experiencia para enseñar como lo hacían los técnicos de antes.

Natalia Málaga y su dura crítica contra voleibolistas

Las declaraciones de su excompañera llegaron hasta Natalia Málaga, quien decidió reaccionar a uno de los videos de Gaby Pérez del Solar publicados en redes sociales.

La entrenadora de Deportivo Géminis coincidió con parte de sus cuestionamientos, pero además aprovechó para hablar de lo que viene viendo en las jugadoras de la liga.

"Hermana Gaby, no te desgastes. Dicen que eso ya es obsoleto, de la edad de piedra, pero todos recuerdan y quieren nuestros resultados", escribió Natalia Málaga.

Luego, la exvoleibolista fue más allá y cuestionó algunas costumbres que, según ella, están distrayendo a las jugadoras antes de los partidos.

"Ahora todas se maquillan, están a la moda, se distraen en el camerino maquillándose antes de salir a un partido, en lugar de memorizar el análisis que se hizo del equipo rival durante toda la semana", sostuvo.

Málaga explicó que vive de cerca cada partido de la liga y que constantemente recalca la importancia de mantenerse concentradas. Para ella, no se trata únicamente de jugar, sino también de tomarse en serio las horas de entrenamiento y preparación.

"El valor que le dan a eso es muy poco. Mientras menos horas de trabajo es mejor porque están cansadas. Está de más, parece mentira, pero eso es lo que marca hoy en día lo que está pasando en nuestro vóley nacional", afirmó.

Finalmente, Málaga remarcó que cada persona tiene su propia esencia y dejó claro que seguirá observando cómo avanza la liga y el trabajo de los distintos directores técnicos. "Hay que sudar todos los días más que la deportista", concluyó.

Así, Natalia Málaga respondió a los comentarios de Gaby Pérez del Solar y dejó clara su postura sobre las voleibolistas peruanas. Su dura crítica apuntó a las distracciones, la concentración y el poco valor que, según ella, algunas jugadoras le dan al entrenamiento dentro del actual vóley nacional.