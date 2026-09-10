Ministro Vinelli sobre emergencia en los penales: "Queremos que las Fuerzas Armadas nos ayuden a administrarlos"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se refirió acerca de la declaratoria de emergencia a cinco centros penitenciarios y a la presencia de militares en estos.

Y señaló que el objetivo es que autoricen a cambiar la normativa para poder tener la administración de los recintos penitenciarios de forma completa que estará a cargo de las Fuerzas Armadas.

Militares administrarían penales por seis meses

Marco Vinelli indicó que buscan que los militares dirijan los centros penitenciarios durante algunos meses, mientras preparan a los servidores del INPE para que posteriormente se unan.

"Nosotros queremos que nuestras Fuerzas Armadas nos ayuden a adminsitrar los penales durante un periodo de cuatro a seis meses, mientras damos una capacitación a las personas que están en el INPE y después van a regresar los profesionales que puedan pasar las calificaciones", afirmó.

Mindef controla ingreso a los penales

Además, explicó cómo es el ingreso a un penal y el protocolo que deben seguir, el cual está a cargo del Mindef, aunque precisó que la medida tiene un propósito que va más allá de este procedimiento.

"Hoy se puede ir al penal y estar alrededor de él y hacer un control que lo está haciendo el Ministerio de Defensa, en donde pasan las personas y se les hacen las respectivas revisiones para que puedan entrar sin ningún tipo de artefacto, pero queremos ir más allá...", señaló.

Buscan administrar integralmente los penales

Vinelli detalló que buscan asumir de manera integral la dirección de los recintos penitenciarios y recalcó que el personal recibirá las instrucciones necesarias para cumplir esta labor.

"Ir más allá significa que nos autoricen en cambiar la normativa para tener la administración de los penales de forma completa, eso es lo que nosotros y la población desea. Al personal se les va a capacitar. Todos van a tener que rendir sus evaluaciones", refirió.

En conclusión, Marco Vinelli sostuvo que buscan que las Fuerzas Armadas administren temporalmente los penales mientras capacitan al personal del INPE. Asimismo, planteó asumir posteriormente la gestión integral de los establecimientos penitenciarios, previa evaluación y preparación de sus trabajadores.