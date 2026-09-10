Gobierno propone usar hangares militares para descongestionar penales

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno planteó trasladar temporalmente a internos de menor peligrosidad hacia hangares militares acondicionados, como una alternativa para enfrentar el hacinamiento que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.

La propuesta contempla utilizar espacios disponibles de las Fuerzas Armadas mientras se implementan soluciones de mayor alcance para el sistema penitenciario. El objetivo es descongestionar los penales y mejorar la distribución de la población penitenciaria.

Buscan reducir hacinamiento

La medida apunta principalmente a internos que, de acuerdo con una evaluación previa, no representarían un alto nivel de peligrosidad. Su traslado permitiría liberar capacidad en los penales para concentrar la atención en personas privadas de libertad consideradas de mayor riesgo.

El Gobierno plantea que estos espacios temporales cuenten con las condiciones necesarias para garantizar seguridad, control y servicios básicos durante la permanencia de los internos.

Propuesta busca solución temporal

La iniciativa forma parte de las acciones que evalúa el Ejecutivo frente a la crisis de hacinamiento penitenciario. El uso de hangares militares sería una alternativa provisional mientras se desarrollan medidas estructurales para ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria.

Con esta propuesta, el Gobierno busca reordenar la población penitenciaria y utilizar instalaciones disponibles del Estado para responder a la falta de espacio en los penales. La medida deberá ser evaluada considerando las condiciones de seguridad y los procedimientos correspondientes antes de su eventual aplicación.

Esto dijo Luis Galarreta

La propuesta toma como antecedente un planteamiento formulado por el premier Luis Galarreta, quien planteó trasladar a internos condenados por delitos de menor gravedad desde los establecimientos penitenciarios hacia instalaciones militares que puedan ser acondicionadas temporalmente.

Según explicó entonces, la medida permitiría descongestionar los penales y concentrar los recursos penitenciarios en internos considerados de mayor peligrosidad. El planteamiento también contemplaba que algunos de estos reclusos puedan desarrollar actividades laborales bajo determinadas condiciones.

La propuesta se suma ahora al planteamiento oficial del Gobierno para utilizar hangares militares temporales como espacios destinados a internos de menor peligrosidad, mientras se busca reducir el hacinamiento que afecta al sistema penitenciario.