Ministerio de Trabajo crea comisión para fortalecer institucionalidad y modernizar el sector

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó una Comisión Sectorial temporal encargada de promover el fortalecimiento y modernización del sector. La medida busca generar propuestas orientadas a mejorar las políticas públicas y la gestión de las entidades vinculadas al ámbito laboral.

Comisión de Trabajo busca mejorar la gestión en el sector

De acuerdo a la resolución ministerial, la denominada "Comisión Sectorial para promover el fortalecimiento y modernización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo", publicado en el Diario El Peruano explica que, la iniciativa tendrá como objetivo elaborar un informe con propuestas de políticas, planes, programas, medidas y disposiciones normativas que permitan consolidar el proceso de modernización del sector.

Documento oficial publicado en el Diario El Peruano

La conformación de la comisión se encuentra respaldada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los Lineamientos de Organización del Estado, que permiten la creación de comisiones sectoriales temporales para desarrollar funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos que sirvan de base para la toma de decisiones.

Por esta razón, la creación de este grupo sigue los lineamientos que tiene el MTPE sobre materias como:

Derechos fundamentales laborales,

Relaciones de trabajo

Seguridad y salud en el trabajo

Inspección laboral

Promoción del empleo

Formación profesional

Información del mercado laboral

Seguridad social, entre otras.

En ese marco, la comisión dependerá directamente del MTPE y tendrá como finalidad formular alternativas que contribuyan a fortalecer la institucionalidad y modernizar la gestión del sector.

Dicha medida se encuentra alineada con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que plantea como problema público la existencia de bienes, servicios y regulaciones que no responden adecuadamente a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Asimismo, la nueva comisión buscará plantear acciones que permitan mejorar la respuesta del sector Trabajo frente a las demandas de la población y fortalecer su gestión interna, mediante propuestas que posteriormente puedan servir para la toma de decisiones de las autoridades.

Esta iniciativa busca generar recomendaciones orientadas a mejorar la gestión pública, optimizar los servicios y fortalecer las capacidades institucionales, de manera que las políticas y acciones del sector respondan de forma más eficiente, oportuna y articulada a las necesidades de los ciudadanos.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo crea una Comisión Sectorial de naturaleza temporal, con el objetivo de formular y evaluar nuevas propuestas que permitan impulsar los cambios necesarios para consolidar el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sector.