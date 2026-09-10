Ministerio de Trabajo crea comisión para fortalecer institucionalidad y modernizar el sector

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2026
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó una Comisión Sectorial temporal encargada de promover el fortalecimiento y modernización del sector. La medida busca generar propuestas orientadas a mejorar las políticas públicas y la gestión de las entidades vinculadas al ámbito laboral.
Comisión de Trabajo busca mejorar la gestión en el sector
De acuerdo a la resolución ministerial, la denominada "Comisión Sectorial para promover el fortalecimiento y modernización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo", publicado en el Diario El Peruano explica que, la iniciativa tendrá como objetivo elaborar un informe con propuestas de políticas, planes, programas, medidas y disposiciones normativas que permitan consolidar el proceso de modernización del sector.
La conformación de la comisión se encuentra respaldada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los Lineamientos de Organización del Estado, que permiten la creación de comisiones sectoriales temporales para desarrollar funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos que sirvan de base para la toma de decisiones.
Por esta razón, la creación de este grupo sigue los lineamientos que tiene el MTPE sobre materias como:
- Derechos fundamentales laborales,
- Relaciones de trabajo
- Seguridad y salud en el trabajo
- Inspección laboral
- Promoción del empleo
- Formación profesional
- Información del mercado laboral
- Seguridad social, entre otras.
En ese marco, la comisión dependerá directamente del MTPE y tendrá como finalidad formular alternativas que contribuyan a fortalecer la institucionalidad y modernizar la gestión del sector.
Dicha medida se encuentra alineada con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que plantea como problema público la existencia de bienes, servicios y regulaciones que no responden adecuadamente a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Asimismo, la nueva comisión buscará plantear acciones que permitan mejorar la respuesta del sector Trabajo frente a las demandas de la población y fortalecer su gestión interna, mediante propuestas que posteriormente puedan servir para la toma de decisiones de las autoridades.
Esta iniciativa busca generar recomendaciones orientadas a mejorar la gestión pública, optimizar los servicios y fortalecer las capacidades institucionales, de manera que las políticas y acciones del sector respondan de forma más eficiente, oportuna y articulada a las necesidades de los ciudadanos.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo crea una Comisión Sectorial de naturaleza temporal, con el objetivo de formular y evaluar nuevas propuestas que permitan impulsar los cambios necesarios para consolidar el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sector.