Ministro Vinelli indica que podría abordarse el tema del incremento de aranceles al 12.5% con Marco Rubio

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, se refirió acerca del incremento de aranceles por parte de Estados Unidos a 12.5% y reveló que junto a la Cancillería están trabajando para que se reduzca a 10% como lo es en otros países. Y que en el marco de la llegada al Perú de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., será un tema el cual podría abordarse.

Marco Vinelli

"Estados Unidos ha tomado la decisión de subir los aranceles a diversos países alrededor del mundo. Estábamos en una lista con 10%, pero, en julio nos subieron a 12.5%", indicó.

"Estamos arduamente trabajando con la Cancillería, la Embajada y el Mincetur para que vuelva a tener el arancel de 10%. Será una oportunidad para conversar con el secretario de Estado sobre esta medida", señaló.

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