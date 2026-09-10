Rafael Belaúnde explica el rol de las FF. AA. en los centros penitenciarios y reveló que habrá reforma "profunda" en el INPE

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, ministro de Defensa, indicó que el rol de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios se enfoca en el resguardo perimétrico de estos recintos y que a solicitud de la PNP pueden tomar control en el ingreso.

Y que pueden accionar, tras la declaratoria de emergencia en cinco penales, en un radio de 200 metros alrededor, pero no en los interiores. Y adelantó que habrá una reforma "profunda" del INPE.

Militares apoyarán en seguridad perimétrica

Rafael Belaúnde aseguró que se implementarán intervenciones quirúrgicas, pero recalcó que las Fuerzas Armadas no tienen facultades para trasladar o custodiar a un preso común. No obstante, señaló que sí podrían realizar labores de supervisión cuando la PNP lo requiera.

"Las Fuerzas Armadas no pueden administrar el penal, un personal militar no puede estar con un preso común en ningún escenario, eso iría contra tratados internacionales. Pueden hacer el amparo del estado de emergencia, tomar control perimétrico, y en las zonas de ingreso e inspecciones, a solicitud de la Policía", afirmó.

Reestructuración del INPE

De esta manera, el titular de la cartera señaló que se realizarán modificaciones en el INPE, las cuales contemplarían evaluaciones a cargo de las Fuerzas Armadas.

"En ninguna circunstancia manera nosotros vamos a tomar el control. Habrá una reforma del INPE. Lo que nosotros haremos es que el personal del INPE, el personal administrativo, los proveedores de insumos, los abogados y las visitas tengan que pasar por un sistema de control que va a conducir las Fuerzas Armadas", indicó.

Ministro alerta fallas en equipos

Belaúnde reveló que, durante una de sus visitas a los penales, encontró herramientas averiadas, por lo que tuvo que recurrir a equipos instalados en otras sedes del Estado.

"Ahora que he hecho las visitas a estos penales, resulta que están muy bien armados con scanners, detectores de metales, pero están malogrados. En El Milagro lo están desde el primer día, tenemos que reforzar. Me he 'recurseado' porque no hemos hecho ni una compra, Los sistemas de ondas milimétricas que me dejaron a disposición vienen desde Palacio y Cancillería", declaró.

En entrevista exclusiva con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, ministro de Defensa, precisó que las Fuerzas Armadas cumplirán labores de resguardo perimétrico en los penales y podrán intervenir en los accesos cuando la PNP lo solicite. Asimismo, adelantó que se realizarán modificaciones en el INPE.