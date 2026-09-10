Ministro Vinelli asegura que ya se ha distribuido S/2.400 millones para enfrentar el fenómeno El Niño

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno ya puso en marcha sus acciones frente al fenómeno El Niño y, según explicó Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, los S/2.400 millones destinados a esta emergencia ya comenzaron a ser utilizados. La meta es avanzar con los trabajos de prevención y evitar que la reacción llegue cuando el problema ya esté encima.

Gobierno distribuye S/2.400 millones por El Niño

En entrevista con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, explicó que el Gobierno ya viene distribuyendo los recursos para atender las necesidades relacionadas con el fenómeno El Niño. Según detalló, el dinero está llegando a sectores como Defensa, Vivienda, Transportes, Agricultura e Indeci.

¿Y para qué se está usando este dinero? Principalmente, para acelerar los trabajos de descolmatación y preparación en las zonas que podrían verse afectadas. En el caso de Indeci, por ejemplo, se busca tener listos los albergues, alimentos y bienes de ayuda humanitaria.

"Ya hemos distribuido 2.400 millones de soles para atender esta emergencia. Ya se están destinando los recursos a defensa, a vivienda, a transportes, a agricultura para poder agilizar los trabajos de descolmatación, de preparación para el fenómeno del niño", afirmó Marco Vinelli.

El ministro también contó que viene recorriendo distintas regiones para supervisar de primera mano cómo avanzan las labores. Relató que estuvo en Piura vigilando los trabajos, luego regresó a Lima para acudir al Congreso y adelantó que continuará visitando otras zonas.

Gobierno prepara plan de acción ante El Niño

Además, Marco Vinelli aseguró que el Gobierno viene trabajando en un plan de acción en dos etapas para enfrentar el fenómeno El Niño.

El ministro explicó que, al asumir el cargo, no encontraron un plan establecido para responder al evento climático, por lo que elaboraron una estrategia que contempla primero la preparación y luego la reacción. "Nosotros estamos monitoreando semana a semana el tema de Ell Niño y tenemos un plan de acción".

La primera etapa consiste en dejar todo listo antes de que lleguen las lluvias. Para ello, se vienen realizando trabajos de limpieza de canales y ríos, mientras se busca ubicar maquinaria en puntos estratégicos.

A esto se suma la preparación de helicópteros, aviones, barcos, ayuda humanitaria y espacios destinados a posibles albergues. Según Vinelli, esta fase de preparación se desarrolla desde agosto y se extendería hasta noviembre o diciembre, periodo en el que podrían presentarse las lluvias.

La segunda etapa será la reacción frente a una eventual emergencia. En este punto, el ministro detalló que también se viene preparando personal, equipos y puentes para responder rápidamente si las lluvias generan daños o dejan incomunicadas algunas zonas.

"Hay 13.000 personas del ejército preparadas para poder atender de emergencia", afirmó Vinelli, quien agregó que también se vienen alistando embarcaciones y otros recursos para actuar ante posibles interrupciones de las carreteras.

De esta manera, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, aseguró que ya se han distribuido S/2.400 millones para enfrentar el fenómeno El Niño, con recursos destinados a distintos sectores y trabajos de prevención.