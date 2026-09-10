Ministro de defensa sobre foto con detenidos en Trujillo: "fue un legítimo interés de saber la condición de los detenidos"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre la polémica fotografía en la que aparece junto a personas detenidas por el caso del cuádruple homicidio y secuestro registrado en Trujillo. La imagen generó cuestionamientos debido a la presencia del titular del sector en un escenario relacionado con una investigación policial en curso.

Durante una entrevista, Belaúnde fue consultado directamente sobre si había cometido un error al aparecer sentado frente a los detenidos, considerando que la diligencia correspondía a otras autoridades.

Ante ello, el ministro reconoció que la fotografía terminó generando cuestionamientos, aunque descartó que su intención haya sido buscar protagonismo.

Belaúnde reconoce cuestionamientos por la fotografía

El titular de Defensa explicó que su presencia en Trujillo se produjo en el marco del apoyo que corresponde a su sector durante el estado de emergencia. En ese sentido, diferenció esta intervención de otros escenarios donde las Fuerzas Armadas tienen una participación directa.

"El ministerio del interior está en capacidad de apoyo en el estado de emergencia en Trujillo, no es como la situación del VRAEM o la situación del Putumayo, donde el ministerio de las Fuerzas Armadas se están comandando, interviniendo directamente, entonces nuestra capacidad es el soporte y el apoyo a la Fuerza Armada", explicó.

Al ser cuestionado por el hecho de haberse sentado junto a un detenido, el ministro admitió que la situación terminó convirtiéndose en un problema, aunque negó que su motivación haya sido mostrarse públicamente junto a los intervenidos.

"Ha sido un error en el sentido que se ha armado todo este problema a partir de esa foto, desde ese punto de vista por supuesto, pero mi móvil, mi motivación, no ha sido la vanidad ni el figuretismo, fue un legítimo interés en saber la condición de los detenidos, nada más", aclar´.

Ministro revela que tuvo conversación con detenidos

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el diálogo que Belaúnde habría sostenido con uno de los detenidos. La conversación generó cuestionamientos sobre las atribuciones del ministro frente a una persona involucrada en una investigación penal.

Ante la consulta sobre qué le había contado el detenido, Belaúnde evitó revelar el contenido de la conversación y sostuvo que prefería reservarse esa información.

"Eso me lo voy a reservar, pero sí te puedo decir que todo lo que yo he oído de la policía y en los días que he estado ahí, se ha ido corroborando conforme han ido pasando los días", indicó.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer la responsabilidad de los detenidos en el cuádruple homicidio y secuestro ocurrido en Trujillo. La polémica, sin embargo, se ha concentrado también en la actuación del ministro y en la pertinencia de su presencia junto a personas sometidas a investigación.