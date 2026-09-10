Keiko Fujimori confirma que Estados Unidos enviará busque hospital a Perú en febrero del 2027

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Keiko Fujimori dio a conocer una importante noticia desde Palacio de Gobierno. El buque hospital USNS Comfort de Estados Unidos llegará a la costa norte del Perú en febrero de 2027. La mandataria destacó que esta ayuda busca darle una mano a la población ante los retos que enfrenta el país por el fenómeno de El Niño.

Keiko Fujimori agradece apoyo de EE. UU.

Durante una conferencia de prensa realizada en el salón Túpac Amaru, en Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori habló sobre las coordinaciones que viene realizando el Perú con Estados Unidos y destacó el respaldo recibido para enfrentar los próximos desafíos.

Uno de los principales temas fue el fenómeno de El Niño. La presidenta explicó que su gobierno viene realizando trabajos preventivos, entre ellos la descolmatación y limpieza de los cauces, con la finalidad de estar preparados ante una posible emergencia.

"Los primeros días de agosto, como le consta a la prensa nacional, hemos empezado todo el proceso de descolmatación, limpieza de los cauces y prepararnos para la emergencia y por eso desde ya le agradecemos a los Estados Unidos el apoyo que nos están brindando", expresó.

Según explicó Keiko Fujimori, los trabajos preventivos comenzaron durante los primeros días de agosto. En ese contexto, resaltó que el apoyo estadounidense será importante para las zonas que podrían verse afectadas.

Y aquí vino uno de los anuncios que más llamó la atención: la llegada de un enorme buque hospital estadounidense a nuestro país.

Busque hospital llegará en febrero de 2027

Keiko Fujimori confirmó que el USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú en febrero de 2027 como parte de la asistencia de Estados Unidos.

Asismimo, la presidenta dio detalles sobre la esperada embarcación. De acuerdo con lo señalado por Fujimori, se trata de uno de los buques hospitales más grandes del mundo, pues cuenta con más de mil camas y equipos médicos de alta tecnología.

"Este es uno de los buques hospital más grandes del mundo, que cuenta con más de mil camas y equipos médicos de alta tecnología. Esto significará un gran alivio para la población del norte de nuestro país", manifestó.

Además del buque hospital, Fujimori mencionó otras acciones de cooperación entre ambos países. Entre ellas, destacó la asistencia que brindará el Comando Sur y el apoyo que, según indicó, ya se viene recibiendo de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.

De esta manera, Keiko Fujimori confirmó que Estados Unidos enviará el buque hospital USNS Comfort a la costa norte del Perú en febrero de 2027.