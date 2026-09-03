Ignacio Buse vs. Benajmin Bonzi HOY EN VIVO: conoce AQUÍ la hora y dónde ver el duelo por el US Open 2026

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse se medirá este jueves 3 de septiembre con el francés Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026. El encuentro está programado desde las 3:00 p.m. (hora peruana), y se disputará en la cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.

El tenista nacional afrontará este compromiso con confianza luego de superar una exigente primera ronda. Buse derrotó al estadounidense Marcos Giron en cinco sets, en un partido que se extendió por casi cuatro horas.

Auspiciosa victira frente a Giron

El peruano remontó el encuentro después de perder el primer set y terminó imponiéndose por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(6) y 6-1, resultado que le permitió avanzar por primera vez a la segunda ronda del Grand Slam estadounidense.

PODER PERUANO 🇵🇪🔥 pic.twitter.com/owmUKjt7B8 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Un paso destacado en US Open

La participación de Buse en Nueva York representa un importante avance en su trayectoria. El triunfo ante Giron fue el primero de su carrera en el US Open, además de permitirle superar la primera ronda del certamen.

El resultado también tuvo un significado especial para el tenis peruano, ya que Buse igualó una marca familiar: su abuelo Eduardo Buse había conseguido la última victoria de un peruano en el torneo en 1958.

68 years in the making 🇵🇪



Ignacio Buse battles through five-set drama to record his first US Open win, following in the footsteps of his grandfather Eduardo, who last won a match here in 1958! ❤️ pic.twitter.com/PYc7Kbsl52 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Bonzi, rival conocido

En la siguiente instancia, Buse volverá a encontrarse con Benjamin Bonzi, a quien enfrentó pocos días antes en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem. En aquel duelo, el peruano consiguió una importante victoria sobre el francés y posteriormente se consagró campeón del torneo.

Ahora, ambos volverán a cruzarse, esta vez en un Grand Slam y sobre la pista del US Open. Buse buscará repetir su buen rendimiento para continuar avanzando en Nueva York y ampliar la histórica campaña que viene protagonizando.

Bonzi llega de superar al eslovaco Alex Molcan por tres sets a uno

Ignacio Buse se medirá este jueves 3 de septiembre con el francés Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026. El encuentro está programado para iniciar no antes de las 3:00 p. m. (hora peruana) en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.