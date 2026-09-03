Ventanilla: joven mototaxista es atacado a balazos en Pachacútec y madre de familia resulta herida

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven mototaxista fue atacado a balazos por presuntos sicarios que lo perseguían en una motocicleta en la zona A2 de Pachacútec, en Ventanilla. Durante su intento por escapar, el conductor ingresó a una lavandería donde se encontraban varias personas. Los disparos alcanzaron también a una joven madre de familia, quien terminó herida en uno de sus brazos.

El violento hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del miércoles 2 de septiembre. El mototaxista fue identificado como Darwin Porro León, quien era perseguido por sujetos que habrían efectuado varios disparos directamente contra él mientras avanzaba por las calles de esta zona de Ventanilla. Ante el peligro, buscó refugio dentro de una lavandería.

Balacera deja 2 heridos

En el establecimiento se encontraban tres adultos y dos menores de edad, entre ellos una bebé de apenas un año. En medio de la balacera, uno de los proyectiles alcanzó a Linda Gaspar, una joven madre de 21 años que se encontraba conversando junto a su esposo y una vecina. La bala impactó en su brazo izquierdo.

La mujer fue trasladada inicialmente hasta un centro de salud de la zona debido a la herida que sufrió. Posteriormente, los médicos dispusieron su traslado al hospital Carrión, donde permanece recibiendo atención. Su madre relató los momentos de angustia que vivieron mientras los disparos eran realizados en las inmediaciones del establecimiento.

"La balacera ha sido cuando el muchacho intentó escaparse, se ha escondido y en eso una de las balas perdidas le cayó a mi hija y le afectó el hueso. Mi yerno llevó a mi hija al otro lado y luego se llevaron al muchacho", explicó.

Por su parte, Darwin también resultó gravemente herido durante el ataque. Tras ingresar a la lavandería, consiguió salir por otra puerta mientras los sujetos continuaban disparando contra él. Los proyectiles terminaron impactándolo en tres partes del cuerpo: el tórax, el hombro y uno de sus brazos. Luego fue llevado a un centro de salud.

🔴🔵 Ventanilla: sicarios disparan contra mototaxista y hieren a joven madre con bala perdida.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/npex6lmwtc — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Crisis de inseguridad en Ventanilla

Debido a la gravedad de sus lesiones, el mototaxista también fue derivado posteriormente al hospital Carrión. Mientras tanto, los vecinos de Pachacútec expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta a la zona y cuestionaron la falta de vigilancia, especialmente ante la ocurrencia de robos y otros hechos delictivos.

"La seguridad es bastante pésima. Incluso había una cámara aquí arriba, pero la han sacado. Cuando estuve viviendo hace medio año aquí le robaron a una muchacha. Roban en todos lados, cobran cupos, esto es tierra de nadie", sentenció la madre de la joven herida.

El caso quedó en manos de la Policía Nacional, cuyos agentes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables. Las autoridades buscan establecer el motivo por el que el mototaxista era el objetivo específico de los presuntos sicarios.