'Tomate' Barraza es denunciado por agresión, acoso y hostigamiento, pero se defiende: "Que investiguen"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una grave denuncia involucra al cantante Carlos 'Tomate' Barraza, luego de que su expareja Ingrid Mijares acudiera ante la Fiscalía para acusarlo de presunta agresión física, hostigamiento, acoso y maltrato psicológico. El caso fue difundido en televisión y generó atención por los detalles incluidos en la declaración de la cantante venezolana.

Grave denuncia contra Tomate Barraza

De acuerdo con la documentación fiscal presentada en 'Magaly Tv, la firme', Mijares denunció a Barraza por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, relacionados con agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Asimismo, el expediente contempla una acusación por el presunto delito de acoso, por hechos que habrían ocurrido durante y después de su relación.

Uno de los episodios más delicados relatados por la cantante corresponde a un presunto ataque ocurrido en la vía pública. Según su declaración ante las autoridades, Barraza habría tenido una conducta violenta dentro de su camioneta, donde supuestamente la golpeó, le jaló los cabellos y ejerció presión sobre su cuello. El hecho habría ocurrido afuera de una discoteca.

Además de la presunta agresión física, Mijares aseguró que durante los años en que trabajaron juntos habría soportado insultos y gritos. La cantante, quien durante un largo periodo integró la orquesta de Barraza, explicó que decidió acudir a las autoridades después de considerar que la situación había llegado a un límite que ya no estaba dispuesta a tolerar.

Por otro lado, la denuncia también incluye señalamientos relacionados con su actividad profesional. Mijares sostuvo que el cantante habría intentado perjudicarla laboralmente al comunicarse con personas que la contrataban. Según su versión, incluso habría buscado que fuera retirada de trabajos vinculados con sus clases de canto en municipalidades como San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel.

Carlos Barraza se defiende

Frente a estas acusaciones, Carlos 'Tomate' Barraza rechazó los señalamientos realizados por su expareja y manifestó su disposición para que el caso sea investigado. El cantante sostiene una posición de defensa ante las imputaciones y deja en manos de las autoridades el esclarecimiento de los hechos denunciados, mientras la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades que correspondan.

El caso pone nuevamente a Barraza en el centro de la atención pública, aunque las acusaciones todavía forman parte de una investigación y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes. Mientras tanto, el testimonio de Mijares y la respuesta del cantante marcan dos versiones contrapuestas sobre una relación que terminó trasladándose al ámbito judicial.