Lluvias encenderán las alarmas: más de 7 millones de personas quedarían expuestas a huaicos

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias previstas para el período septiembre-noviembre de 2026 podrían generar escenarios de alto peligro en distintas regiones del país. Un estudio técnico del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), elaborado a partir de los pronósticos del Senamhi, identificó 691 distritos con probabilidad de riesgo muy alto ante movimientos en masa.

Huaicos y deslizamientos bajo vigilancia

Ante la ocurrencia de lluvias en el período setiembre-noviembre 2026, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha identificado 691 distritos con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos en masa.

En estas zonas viven 7,285,901 personas, quienes estarían expuestas a posibles huaicos, deslizamientos y otros fenómenos asociados a las precipitaciones. El escenario comprende 22 departamentos y alcanza a 2,754,289 viviendas, de las cuales 1,286,792 están ubicadas en áreas consideradas de mayor susceptibilidad.

La eventual emergencia también podría comprometer servicios esenciales e infraestructura. El análisis identificó 2,449 establecimientos de salud, 23,381 locales educativos y más de 20 mil kilómetros de red vial en las zonas evaluadas. Asimismo, alrededor de 3.3 millones de hectáreas de superficie agrícola podrían verse afectadas.

La población expuesta a este nivel de riesgo se encuentra en: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Christian Choque, especialista en Gestión de Riesgo de Desastres del Indeci, alertó que 10 regiones del país se encuentran en alto riesgo de inundaciones y huaicos ante el posible impacto del fenómeno El Niño.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/Ly56ZKsJP2 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 25, 2026

Inundaciones también amenazan

El panorama se extiende a otro peligro: las inundaciones. Para el mismo período, el Cenepred estima que 151 distritos distribuidos en 21 departamentos presentan un nivel de riesgo muy alto ante una posible ocurrencia de estos eventos.

En este escenario, 6,136,523 personas podrían resultar expuestas, junto con 1,845,543 viviendas. De estas últimas, 1,561,349 se encuentran en áreas de mayor susceptibilidad.

El impacto potencial también alcanza a 2,380 establecimientos de salud, 13,376 locales educativos y 3,155 kilómetros de vías, además de 934,007 hectáreas de superficie agrícola.

Entre los departamentos identificados figuran Lima, Callao, Piura, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Tumbes, San Martín, Ucayali y otras regiones.

#Ahora #Minam #Senamhi Las lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas se vienen desplazando por las regiones de Huánuco, Junín, Ucayali y Cusco.



Se prevé que estas precipitaciones continúen en la selva central durante las próximas horashttps://t.co/nJrSfbWRRj pic.twitter.com/IrHWFPwQav — Senamhi (@Senamhiperu) September 2, 2026

Recomendaciones para prepararte de huaicos y aluviones

Es muy importante que cuando se acerca la temporada de huaicos te prepares tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

Infórmate si previamente han ocurrido huaicos o aluviones en la zona donde vives. No habites zonas expuestas a estos peligros.

Infórmate sobre cómo fue la evolución del huaico o aluvión que ocurrió en tu comunidad.

Prepara con tu familia el Plan Familiar de Emergencia considerando el peligro de huaicos o aluviones.

Mantente informado de las noticias oficiales que publican los Centros de Operaciones de Emergencia, Oficinas de Defensa Civil o instituciones técnico-científicas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Arma tu Combo de Supervivencia, integrado por la mochila para emergencia y caja de reserva No olvides incluir mascarillas y alcohol en gel.

El escenario planteado por el Cenepred convierte a los próximos meses en un período que requiere especial prevención. Las cifras evidencian que las lluvias podrían poner en riesgo a millones de personas y sus medios de vida, por lo que las autoridades y la población deberán adoptar medidas para reducir los posibles impactos.