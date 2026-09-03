Callao: joven de 19 años con antecedentes por robo es atacado a balazos tras salir de vivienda

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 19 años resultó herido tras ser atacado a balazos cuando salía de una vivienda ubicada en la cuadra tres de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. La Policía Nacional investiga el caso y una de las principales hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.

Balacera en plena av. La Marina

La víctima fue identificada como Cristian Josué Durand Alegre, quien se encontraba a bordo de su motocicleta de color negro cuando fue sorprendido por un sujeto encapuchado, vestido con una polera ploma. El presunto atacante habría llegado desde un vehículo negro que permanecía estacionado a pocos metros del inmueble y que fue captado por las cámaras.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. El dispositivo captó dos ángulos que permitirían reconstruir los momentos previos y posteriores al atentado, además de aportar características del sujeto que habría participado en el ataque. Las imágenes ya se encuentran en manos de los investigadores y la Policía Nacional.

Luego de la intervención policial, los peritos de Criminalística encontraron 15 casquillos de bala en los alrededores. Los especialistas realizaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias que permitan determinar la procedencia de los proyectiles y establecer mayores detalles sobre la planificación del hecho.

Víctima tenía antecedentes

Como consecuencia del atentado, Durand Alegre sufrió heridas de bala en la mano derecha y el pie izquierdo. El joven fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, donde permanece hospitalizado y recibe atención médica. Su madre permanece junto a él mientras se recupera de las lesiones.

Durante las primeras diligencias, los agentes también conocieron que el joven registra antecedentes por hechos cometidos cuando era menor de edad. Según la información policial, habría estado involucrado en dos casos relacionados con el robo de celulares en el mismo distrito donde reside.

🔴🔵 Callao: joven es atacado a balazos tras salir de vivienda y salva de morir.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/kqte0o5z7h — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2026

Este antecedente es considerado dentro de las pesquisas debido a que podría ayudar a determinar el móvil del atentado. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera definitiva quién ordenó o ejecutó la agresión, por lo que continúan recabando información.

Finalmente, se informó que la Policía Nacional analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y las evidencias encontradas en la escena para identificar al responsable. Mientras tanto, el presunto ajuste de cuentas permanece como una de las hipótesis principales debido a las circunstancias del caso y a los antecedentes conocidos de la víctima.